أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه كيف يدفع المستهلكون نحو 50% ضريبة لأجهزة المحمول من الخارج؟

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، مؤكدًا أن النسب المعلنة لا تتطابق مع ما يُطبق فعليًا.

وأوضح أن هاتفًا بسعر عالمي 1200 دولار تُفرض عليه رسوم تقارب نصف قيمته، وفقًا لما يظهر عبر التطبيق الحكومي، مشيرًا إلى أن السعر الرسمي للهاتف في السوق المصرية وصل إلى 94 ألف جنيه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ما يحدث يمثل أعباء إضافية غير مبررة على المواطنين، متسائلًا عن جدوى تحميل المصريين بالخارج وأسرهم هذه التكلفة المرتفعة.