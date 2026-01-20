تنظيم الاتصالات: 92% من ماركات الهواتف المحمولة بأيدي المصريين تصنع في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهدف الأساسي من فرض الضريبة على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج هو توطين صناعة "المحمول" في مصر.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن 92% من ماركات التليفونات المحمولة التي يشتريها المصريون تصنع في مصر، مؤكدا أنه لدينا 20 مليون تليفون محمول في مصر 50% منها مصنوعة في مصر.

وتابع النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم إستثناء السياح من التسجيل والإجراءات بعد شرائه شريحة هاتف خاصة بالسائح، مؤكدا أن التليفونات المحمولة المصنعة في مصر يتم تصدريها إلى الدول المحيطة بنا.