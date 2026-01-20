بعد إنهاء الإعفاء للموبايلات القادمة من الخارج.. المالية: البراندات بمصر تنتج الهواتف بجودة عالمية

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، أسباب قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم حول انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من ظهر الغد - الأربعاء، قائلًا: «الموضوع ليس مفاجئًا، والرسالة أننا وصلنا لمرحلة الطمأنينة بأن المنتج المحلي يكفي للاستهلاك.

وقال شريف الكيلاني في مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة ” المذاع على قناة “ النهار ”:" أي شخص يريد شراء موبايل، فكل " البرندات " ، باستثناء واحدة، متوفرة في السوق المحلي. لدينا 15 شركة تم جذبها للعمل في مصر بمجهود كبير، وبدعم فني من العلامات التجارية العالمية، وأنتجت علامات تجارية مختلفة لجميع المستويات، بأسعار مناسبة للجميع، بما فيها لمن كان يجلب الموبايلات من الخارج».

وتابع، : «لم يعد الإعفاء له لزومه، فكل شخص يمكنه الذهاب إلى مركز توزيع أو محل وسيجد كل العلامات التجارية متوافرة، ومش محتاجة مجهود، وسيُسدد ثمنه بالجنيه المصري والمنتج المحلي خالٍ من الجمارك وجودته تنافس الجودة الأجنبية".

وواصل : " لم نجلب تليفون سيئ أو غير صالح للاستهلاك المحلي، أو يقارن بالمنتج الأجنبي. نحن جلبنا العلامات التجارية لتعمل في مصر، فيما عدا علامة تجارية واحدة، لكن نسبتها لا تتجاوز 0.5% من الاستهلاك المحلي بعد قياس الاستهلاكات والمبيعات».

وشدد الكيلاني على أنه تم الوصول لمرحلة من النضج في هذا القطاع.