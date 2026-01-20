قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد إنهاء الإعفاء للموبايلات القادمة من الخارج.. المالية: البراندات بمصر تنتج الهواتف بجودة عالمية

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
هاني حسين

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، أسباب قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم حول انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من ظهر الغد - الأربعاء، قائلًا: «الموضوع ليس مفاجئًا، والرسالة أننا وصلنا لمرحلة الطمأنينة بأن المنتج المحلي يكفي للاستهلاك. 

وقال شريف الكيلاني في مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة ” المذاع على قناة “ النهار ”:" أي شخص يريد شراء موبايل، فكل " البرندات " ، باستثناء واحدة، متوفرة في السوق المحلي. لدينا 15 شركة تم جذبها للعمل في مصر بمجهود كبير، وبدعم فني من العلامات التجارية العالمية، وأنتجت علامات تجارية مختلفة لجميع المستويات، بأسعار مناسبة للجميع، بما فيها لمن كان يجلب الموبايلات من الخارج».

وتابع، : «لم يعد الإعفاء له لزومه، فكل شخص يمكنه الذهاب إلى مركز توزيع أو محل وسيجد كل العلامات التجارية متوافرة، ومش محتاجة مجهود، وسيُسدد ثمنه بالجنيه المصري والمنتج المحلي خالٍ من الجمارك وجودته تنافس الجودة الأجنبية". 

وواصل : " لم نجلب تليفون سيئ أو غير صالح للاستهلاك المحلي، أو يقارن بالمنتج الأجنبي. نحن جلبنا العلامات التجارية لتعمل في مصر، فيما عدا علامة تجارية واحدة، لكن نسبتها لا تتجاوز 0.5% من الاستهلاك المحلي بعد قياس الاستهلاكات والمبيعات».

وشدد الكيلاني على أنه تم الوصول لمرحلة من النضج في هذا القطاع.

المالية الموبايلات الهواتف الهواتف المحمولة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

الفنانة وئام مجدي

وئام مجدي تتألق بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث جلسة تصوير

مسلسل هي كيميا

طرح البوستر الرسمي لمسلسل هي كيميا قبل العرض في رمضان

وزير الثقافة

وزير الثقافة يلتقي المخرج كريم الشناوي لبحث التعاون ودعم التجارب السينمائية الشابة

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد