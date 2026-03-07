كأس العالم 2026.. وفد منتخب مصر يغادر إلى أمريكا للتحضير للمونديال

أعلن اتحاد الكرة المصري، مغادرة وفد من المنتخب الأول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتحضير لكأس العالم 2026.

وقال اتحاد الكرة في بيان: “في إطار خطة اتحاد الكرة ، لضمان أعلى درجات الجاهزية للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني الأول، غادر وفد من فريق عمل المنتخب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك للوقوف على جميع الترتيبات الإدارية واللوجيستية والفنية المتعلقة ببرنامج إعداد الفريق للمرحلة المقبلة، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن إستراتيجية الاتحاد لضمان توفير بيئة مثالية تخدم أهداف الجهاز الفني”.

وأضاف: “يضم الوفد الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، الذي يشارك في سلسلة من ورش العمل التخصصية للكوادر الطبية بهدف الاطلاع على أحدث النظم والإجراءات الطبية المعتمدة عالمياً، وضمان تطبيقها بما يخدم سلامة اللاعبين ورفع كفاءتهم البدنية. بالإضافة إلى التنسيق الدقيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير أفضل الخدمات الصحية والوقائية خلال فترة إقامة المعسكر”.

واختتم: “يتضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية لتفقد مقر إقامة المنتخب، بالإضافة إلى الملاعب ومواقع التدريب المقترحة لضمان مطابقتها لأعلى المعايير المطلوبة، حيث يتولى فريق عمل يضم كلاً من شعبان بسطاوي، ومينا سامح، وعلي محمد الإشراف المباشر على التنسيق الإداري واللوجيستي والمالي لبعثة المنتخب، سعياً لتذليل كل العقبات وتهيئة الظروف المناسبة، التي تضمن نجاح المعسكر وتحقيق أهدافه الفنية المرجوة”.