كل ما تريد معرفته عن رينو أركانا 2026 الجديدة.. صور

تعزز علامة رينو الفرنسية من تواجدها عالميًا، من خلال باقة كبيرة من إصداراتها، ومنها النسخة أركانا موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية ذات المظهر العصري، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد رينو أركانا 2026

تأتي رينو أركانا 2026 بهيكل ينتمي إلى فئة الكروس أوفر، بينما يبلغ طول السيارة نحو 4568 ملم، ويصل عرضها إلى 1802 ملم، في حين يبلغ الارتفاع 1576 ملم، كما تعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2720 ملم، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة قرابة 1345 كجم، وتأتي بعجلات مصنوعة من الألمنيوم بتصميمات رياضية، تتوفر بقياس 17 بوصة أو 18 بوصة.

رينو أركانا 2026

محرك رينو أركانا 2026

تعتمد رينو أركانا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر مزود بشاحن توربيني، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 155 حصانًا، ويصل عزم الدوران إلى 262 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى نحو 17.5 كيلومتر لكل لتر.

رينو أركانا 2026 وتجهيزات الحماية

اهتمت رينو بتعزيز عناصر السلامة في أركانا 2026 عبر مجموعة من الأنظمة المساعدة التي تهدف إلى توفير قيادة أكثر أمانًا، وتشمل السيارة 6 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة لحماية الركاب في حالات الاصطدام.

كما زُودت السيارة بنظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبحويضاف إلى ذلك نظام التحكم الإلكتروني في الثبات الذي يساعد على الحفاظ على توازن السيارة في المنعطفات أو الطرق الزلقة.

رينو أركانا 2026

وتتضمن منظومة الأمان كذلك نظام التحكم في قوى الجر الذي يقلل من انزلاق العجلات، إضافة إلى مساعد صعود المرتفعات، كما تتوفر تقنيات أخرى مثل مراقبة النقطة العمياء وحساسات الركن، إلى جانب نظام تثبيت السرعة.

مقصورة رينو أركانا 2026

تتميز المقصورة الداخلية لسيارة رينو أركانا 2026 بمجموعة من التقنيات، ويتصدر لوحة القيادة نظام معلومات وترفيه يتوفر بشاشة قياس 7 بوصات أو شاشة أكبر بقياس 9.3 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

رينو أركانا 2026

كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة خلف عجلة القيادة، تعرض بيانات القيادة بشكل واضح ومباشر للسائق، وفي جانب النظام الصوتي، يمكن تجهيز السيارة بنظام صوتي مكون من تسع سماعات منBose ، بينما تتوفر نسخة أخرى بست سماعات قياسية، وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، مع وجود فتحات تكييف مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية.