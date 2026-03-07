قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
نقابة المعلمين المصرية.. 26 عامًا من الصراعات والحراسة القضائية وانتخابات يتيمة
تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن رينو أركانا 2026 الجديدة.. صور

رينو أركانا 2026
رينو أركانا 2026
صبري طلبه

تعزز علامة رينو الفرنسية من تواجدها عالميًا، من خلال باقة كبيرة من إصداراتها، ومنها النسخة أركانا موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية ذات المظهر العصري، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد رينو أركانا 2026

تأتي رينو أركانا 2026 بهيكل ينتمي إلى فئة الكروس أوفر، بينما يبلغ طول السيارة نحو 4568 ملم، ويصل عرضها إلى 1802 ملم، في حين يبلغ الارتفاع 1576 ملم، كما تعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2720 ملم، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة قرابة 1345 كجم، وتأتي بعجلات مصنوعة من الألمنيوم بتصميمات رياضية، تتوفر بقياس 17 بوصة أو 18 بوصة.

رينو أركانا 2026

محرك رينو أركانا 2026

تعتمد رينو أركانا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر مزود بشاحن توربيني، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 155 حصانًا، ويصل عزم الدوران إلى 262 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى نحو 17.5 كيلومتر لكل لتر.

رينو أركانا 2026 وتجهيزات الحماية 

اهتمت رينو بتعزيز عناصر السلامة في أركانا 2026 عبر مجموعة من الأنظمة المساعدة التي تهدف إلى توفير قيادة أكثر أمانًا، وتشمل السيارة 6 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة لحماية الركاب في حالات الاصطدام.

كما زُودت السيارة بنظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبحويضاف إلى ذلك نظام التحكم الإلكتروني في الثبات الذي يساعد على الحفاظ على توازن السيارة في المنعطفات أو الطرق الزلقة.

رينو أركانا 2026

وتتضمن منظومة الأمان كذلك نظام التحكم في قوى الجر الذي يقلل من انزلاق العجلات، إضافة إلى مساعد صعود المرتفعات، كما تتوفر تقنيات أخرى مثل مراقبة النقطة العمياء وحساسات الركن، إلى جانب نظام تثبيت السرعة.

مقصورة رينو أركانا 2026

تتميز المقصورة الداخلية لسيارة رينو أركانا 2026 بمجموعة من التقنيات، ويتصدر لوحة القيادة نظام معلومات وترفيه يتوفر بشاشة قياس 7 بوصات أو شاشة أكبر بقياس 9.3 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

رينو أركانا 2026

كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة خلف عجلة القيادة، تعرض بيانات القيادة بشكل واضح ومباشر للسائق، وفي جانب النظام الصوتي، يمكن تجهيز السيارة بنظام صوتي مكون من تسع سماعات منBose ، بينما تتوفر نسخة أخرى بست سماعات قياسية، وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، مع وجود فتحات تكييف مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

