بدون زيادة.. 5 سيارات اقتصادية في مصر بهذه الأسعار

على الرغم من بعض الزيادات السعرية التي شملت عددًا من الاصدارات المقدمة في السوق المصري خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، إلا أن هناك حالة كبيرة من الثبات لمجموعة من الطرازات ومنها الفئة الاقتصادية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات اقتصادية في مصر، بدون زيادات سعرية جديدة.

بروتون ساجا

دعمت بروتون ساجا بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر 599,900 جنيه.

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار أو مانيوال 5 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتبدأ أسعار السيارة من 645,000 إلى 765,000 جنيه.

إم جي 5

تصل السرعة القصوى للسيارة إم جي 5 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.5 ثانية، حيث تتمتع بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT، وتتراوح أسعار السيارة بين 799,990 و 899,990 جنيه.

شيفروليه أوبترا

زودت شيفروليه أوبترا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 699,900 إلى 724,900 جنيه.

بايك يو 5 بلس

تأتي بايك U5 PLUS على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 724,900 و 854,900 جنيه.