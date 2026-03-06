أخبار السيارات| مانهارت تقدم أحدث تعديل لـ BMW الفئة السابعة.. مواصفات وتويوتا bZ7 الجديدة وسعرها؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بقوة 711 حصانا.. مانهارت تقدم أحدث تعديل لـ BMW الفئة السابعة

تواصل منهارت المتخصصة في تعديل السيارات من تألقها في هذا المجال، بعدأن كشفت النقاب عن أحدث ترقياتها، والتي تستمد على النسخة الشهيرة BMW وتحديدًا الفئة السابعة، ولكن تحت إسم MH7 700.

ألفا روميو سيارتها الجديدة بعدد محدود.. تفاصيل

كشفت ألفا روميو عملاق تصنيع السيارات الإيطالية، عن نسختها الجديدة صاحبة اللقب Junior Ibrida Edizione Bianco، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية ذات المظهر العصري.

بمظهر رياضي.. ماذا تقدم سمارت #5 الجديدة كليًا؟

تعد سيارة سمارت #5، من أحدث السيارات الرياضية المقدمة عالميًا، والتي تنتمي إلى الفئة الكهربائية، حيث تعمل عبر الطاقة النظيفة، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبرز 5 سيارات ارتفعت أسعارها في السوق المصري.. تفاصيل

شهدت السوق المصري خلال الساعات الأخيرة، بعض الزيادات السعرية لعدد من الإصدارات المقدمة محليًا، والتي شملت النسخة شيري أريزو 5، بزيادة قيمتها 15 ألف جنيه، وزيادة تتراوح بين 25 و26 ألف جنيه للسيارة هيونداي إلنترا AD، على عكس Li6 Pro الصينية والتي ارتفع سعرها بقيمة 50 ألف جنيه.



مواصفات سوزوكي اكروس 2026 وسعرها عالميًا

تواصل سوزوكي اليابانية العريقة من تواجدها عالميًا، عبر نسختها الرياضية الجديدة اكروس موديل 2026، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع الإطلالة العصرية.

كل ما تريد معرفته عن نيسان ماجنايت 2026 الجديدة.. صور

تعد نيسان ماجنايت واحدة من أبرز السيارات الكروس أوفر الصغيرة التي قدمتها العلامة اليابانية في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتمد السيارة على تصميم عصري، وبعدد من التجهيزات التقنية وأنظمة الأمان.

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

عززت علامة تويوتا من تواجدها في الصين عبر نسخة bZ7 الجديدة، والتي قدمت بالتعاون مع الصانع الصيني GAC، وتأتي هذه السيارة بعدد كبير من التجهيزات والترقيات الفنية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان الرياضية.