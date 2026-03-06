قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية عدة مناطق بالضفة الغربية
الشرق الأوسط على صفيح ساخن| بيروت تحت النيران.. تل أبيب تقصف بصواريخ انشطارية.. حزب الله يأمر بإخلاء الشمال.. والخليج يعيش ليلة انفجارات
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
السفيرة الرومانية بالقاهرة: شراكتنا مع مصر نموذج للصداقة التاريخية والتعاون الاقتصادي المتنامي
أداء ثابت.. الدولار في السوق الرسمية اليوم 6-3-2026
هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ننهي العملية ضد إيران أولا ثم نبحث خطة التعامل مع كوبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2026 والقنوات الناقلة
اليوم.. الصحفيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي
مصير الذهب صباح اليوم 6-3-2026.. ثابت عند 7200 جنيه للجرام
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار السيارات| مانهارت تقدم أحدث تعديل لـ BMW الفئة السابعة.. مواصفات وتويوتا bZ7 الجديدة وسعرها؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بقوة 711 حصانا.. مانهارت تقدم أحدث تعديل لـ BMW الفئة السابعة
تواصل منهارت المتخصصة في تعديل السيارات من تألقها في هذا المجال، بعدأن كشفت النقاب عن أحدث ترقياتها، والتي تستمد على النسخة الشهيرة BMW وتحديدًا الفئة السابعة، ولكن تحت إسم MH7 700.

ألفا روميو سيارتها الجديدة بعدد محدود.. تفاصيل
كشفت ألفا روميو عملاق تصنيع السيارات الإيطالية، عن نسختها الجديدة صاحبة اللقب Junior Ibrida Edizione Bianco، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية ذات المظهر العصري.

بمظهر رياضي.. ماذا تقدم سمارت #5 الجديدة كليًا؟
تعد سيارة سمارت #5، من أحدث السيارات الرياضية المقدمة عالميًا، والتي تنتمي إلى الفئة الكهربائية، حيث تعمل عبر الطاقة النظيفة، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبرز 5 سيارات ارتفعت أسعارها في السوق المصري.. تفاصيل
شهدت السوق المصري خلال الساعات الأخيرة، بعض الزيادات السعرية لعدد من الإصدارات المقدمة محليًا، والتي شملت النسخة شيري أريزو 5، بزيادة قيمتها 15 ألف جنيه، وزيادة تتراوح بين 25 و26 ألف جنيه للسيارة هيونداي إلنترا AD، على عكس Li6 Pro الصينية والتي ارتفع سعرها بقيمة 50 ألف جنيه.


مواصفات سوزوكي اكروس 2026 وسعرها عالميًا
تواصل سوزوكي اليابانية العريقة من تواجدها عالميًا، عبر نسختها الرياضية الجديدة اكروس موديل 2026، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع الإطلالة العصرية.

كل ما تريد معرفته عن نيسان ماجنايت 2026 الجديدة.. صور
تعد نيسان ماجنايت واحدة من أبرز السيارات الكروس أوفر الصغيرة التي قدمتها العلامة اليابانية في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتمد السيارة على تصميم عصري، وبعدد من التجهيزات التقنية وأنظمة الأمان.

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟
عززت علامة تويوتا من تواجدها في الصين عبر نسخة bZ7 الجديدة، والتي قدمت بالتعاون مع الصانع الصيني GAC، وتأتي هذه السيارة بعدد كبير من التجهيزات والترقيات الفنية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان الرياضية.

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

افطار رمضان

إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

ندى بسيوني

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

نيللى كريم

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

حكاية نرجس

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

