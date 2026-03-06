قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
تكنولوجيا وسيارات

ألفا روميو سيارتها الجديدة بعدد محدود.. تفاصيل

 ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco
 ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco
صبري طلبه

كشفت ألفا روميو عملاق تصنيع السيارات الإيطالية، عن نسختها الجديدة صاحبة اللقب Junior Ibrida Edizione Bianco، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية ذات المظهر العصري.

وتقدم ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco، بإصدار محدود يتضمن 120 نسخة فقط، مما يجعلها واحدة من أبرز الاصدارات المقدمة من العلامة الإيطالية تحت مسمى الندرة.

تصميم خارجي يحمل طابع العلامة الإيطالية

تأتي ألفا روميو نسخة خاصة من سيارتها Junior Ibrida Edizione Bianco  بإنتاج محدود، مع ملامح تصميمية تعكس الهوية الرياضية التي تشتهر بها الشركة الإيطالية.

 ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco

ويبرز في الواجهة الأمامية تصميم المصابيح الحادة التي تعتمد على تقنية الإضاءة الحديثة LED، ما يمنح السيارة مظهرًا أكثر وضوحًا على الطريق ويعزز من الطابع الديناميكي للهيكل الخارجي.

كما تتضمن الواجهة شبكات تهوية متعددة الفتحات باللون الأسود، وتظهر اللمسات الرياضية كذلك في العجلات المصنوعة من الألمنيوم بقياس 18 بوصة، والتي تضيف إلى المظهر العام للسيارة طابعًا يجمع بين الأناقة والرياضية. 

أداء ومحرك ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco

تعتمد Junior Ibrida Edizione Bianco على منظومة دفع هجينة خفيفة تجمع بين محرك احتراق داخلي وتقنية كهربائية مساندة، حيث يأتي محرك البنزين بسعة 1.2 لتر ويعمل بثلاث أسطوانات مع شاحن توربيني، ويتكامل هذا المحرك مع نظام كهربائي يعتمد على بطارية ليثيوم أيون بجهد 48 فولت، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 136 حصانًا.

 ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco

تجهيزات ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco

تعتمد المقصورة الداخلية للسيارة على مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث تضم السيارة شاشة تعمل باللمس مخصصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وتتيح للسائق التحكم في عدد من وظائف النظام الترفيهي بسهولة.

كما تأتي السيارة مزودة بنظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تسمح بالتحكم في بعض الأنظمة، وهو ما يعزز من تركيز السائق أثناء القيادة، وتوفر السيارة كذلك نظام تشغيل وإيقاف المحرك عبر زر ، ما يسهل عملية تشغيل السيارة دون استخدام المفتاح التقليدي.

 ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco

وتزود ألفا روميو هذه النسخة الخاصة بمجموعة من الأنظمة المصممة لدعم السائق أثناء القيادة اليومية، وتشمل هذه الأنظمة مثبت السرعة، كما تضم حساسات ركن تساعد في تسهيل عملية الاصطفاف داخل المساحات الضيقة، إضافة إلى كاميرا خلفية توفر رؤية أوضح، وتسهم هذه التقنيات في تحسين مستوى الراحة والأمان أثناء القيادة.

