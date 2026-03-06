ألفا روميو سيارتها الجديدة بعدد محدود.. تفاصيل

كشفت ألفا روميو عملاق تصنيع السيارات الإيطالية، عن نسختها الجديدة صاحبة اللقب Junior Ibrida Edizione Bianco، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية ذات المظهر العصري.

وتقدم ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco، بإصدار محدود يتضمن 120 نسخة فقط، مما يجعلها واحدة من أبرز الاصدارات المقدمة من العلامة الإيطالية تحت مسمى الندرة.

تصميم خارجي يحمل طابع العلامة الإيطالية

تأتي ألفا روميو نسخة خاصة من سيارتها Junior Ibrida Edizione Bianco بإنتاج محدود، مع ملامح تصميمية تعكس الهوية الرياضية التي تشتهر بها الشركة الإيطالية.

ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco

ويبرز في الواجهة الأمامية تصميم المصابيح الحادة التي تعتمد على تقنية الإضاءة الحديثة LED، ما يمنح السيارة مظهرًا أكثر وضوحًا على الطريق ويعزز من الطابع الديناميكي للهيكل الخارجي.

كما تتضمن الواجهة شبكات تهوية متعددة الفتحات باللون الأسود، وتظهر اللمسات الرياضية كذلك في العجلات المصنوعة من الألمنيوم بقياس 18 بوصة، والتي تضيف إلى المظهر العام للسيارة طابعًا يجمع بين الأناقة والرياضية.

أداء ومحرك ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco

تعتمد Junior Ibrida Edizione Bianco على منظومة دفع هجينة خفيفة تجمع بين محرك احتراق داخلي وتقنية كهربائية مساندة، حيث يأتي محرك البنزين بسعة 1.2 لتر ويعمل بثلاث أسطوانات مع شاحن توربيني، ويتكامل هذا المحرك مع نظام كهربائي يعتمد على بطارية ليثيوم أيون بجهد 48 فولت، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 136 حصانًا.

ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco

تجهيزات ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco

تعتمد المقصورة الداخلية للسيارة على مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث تضم السيارة شاشة تعمل باللمس مخصصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وتتيح للسائق التحكم في عدد من وظائف النظام الترفيهي بسهولة.

كما تأتي السيارة مزودة بنظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تسمح بالتحكم في بعض الأنظمة، وهو ما يعزز من تركيز السائق أثناء القيادة، وتوفر السيارة كذلك نظام تشغيل وإيقاف المحرك عبر زر ، ما يسهل عملية تشغيل السيارة دون استخدام المفتاح التقليدي.

ألفا روميو Junior Ibrida Edizione Bianco

وتزود ألفا روميو هذه النسخة الخاصة بمجموعة من الأنظمة المصممة لدعم السائق أثناء القيادة اليومية، وتشمل هذه الأنظمة مثبت السرعة، كما تضم حساسات ركن تساعد في تسهيل عملية الاصطفاف داخل المساحات الضيقة، إضافة إلى كاميرا خلفية توفر رؤية أوضح، وتسهم هذه التقنيات في تحسين مستوى الراحة والأمان أثناء القيادة.