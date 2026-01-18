قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة
أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان
دعاء آخر ليلة في رجب مستجاب.. دعوات تفتح لك أبواب الخيرات
آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور

الفاروميو جوليا QV لونا روسا
الفاروميو جوليا QV لونا روسا
صبري طلبه

كشفت ألفا روميو عن تقديم نسخة خاصة من جوليا QV، تحمل اللقب “لونا روسا”؛ في خطوة تؤكد استمرار العلامة الإيطالية في ربط تاريخها الرياضي بالإصدارات المحدودة.

لا يأتي الطراز الجديد كنسخة تقليدية من جوليا عالية الأداء، بل كإصدار نادر صُمم بعناية ليعكس هوية مختلفة، مع إنتاج يقتصر على 10 نسخ فقط، ما يمنحه طابعًا حصريًا واضحًا داخل عائلة جوليا.

 الفاروميو جوليا QV لونا روسا

محرك قوي يحافظ على هوية  QV

حافظت جوليا QV لونا روسا على منظومة الأداء المعروفة، حيث تعتمد على محرك 2.9 لتر توين تيربو سداسي الأسطوانات، يولد قوة تصل إلى 520 حصانا، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي للعجلات.

تسارع الفاروميو جوليا QV لونا روسا

تترجم القوة العالية للمحرك إلى أرقام أداء واضحة، حيث تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/الساعة خلال 3.9 ثانية فقط، أما السرعة القصوى فتصل إلى 307 كم/الساعة، وهي أرقام تضع جوليا QV لونا روسا ضمن فئة السيدان الرياضية عالية الأداء.

 الفاروميو جوليا QV لونا روسا

تصميم خارجي مستوحى من عالم السباقات

حصلت النسخة الخاصة على مظهر خارجي يعزز طابعها الرياضي، مع عجلات جديدة قياس 19 بوصة، صممت خصيصًا لهذا الإصدار.

كما زُودت السيارة بجناح خلفي كبير منقسم إلى جزئين، يمنحها حضورًا بصريًا قويًا ويسهم في تحسين الانسيابية، ويكتمل المشهد بمشتت هواء خلفي وعتبات جانبية رياضية، ومنظومة عادم رباعية.

 الفاروميو جوليا QV لونا روسا

مقصورة تجمع بين الطابع الرياضي والراحة

تتميز جوليا QV لونا روسا بمقاعد رياضية كهربائية تعكس الطابع الديناميكي للسيارة، مع لمسات مصنوعة من الكربون فايبر، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وفرامل يد إلكترونية، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي وإضاءة محيطية تضيف لمسة عصرية.

تم تطوير جوليا QV لونا روسا ضمن برنامج Bottega Fuoriserie الخاص بالتخصيص لدى ألفا روميو، وهو القسم المسؤول عن تقديم نسخ فريدة خارج الإصدارات القياسية، وجاء هذا الطراز ثمرة تعاون مباشر مع Luna Rossa الإيطالية، المعروفة بحضورها في عالم السباقات.

ألفا روميو جوليا جوليا QV جوليا QV لونا روسا ألفا روميو جوليا QV لونا روسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر

الضويني يهنئ الفائزين في "الأسبوع العربي للبرمجة": إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر

الزواج

الفتوى بالأزهر: الرجل ملزم بإخبار زوجته بزواجه من ثانية

ارتداء الحجاب

كيف أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد