10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور

كشفت ألفا روميو عن تقديم نسخة خاصة من جوليا QV، تحمل اللقب “لونا روسا”؛ في خطوة تؤكد استمرار العلامة الإيطالية في ربط تاريخها الرياضي بالإصدارات المحدودة.

لا يأتي الطراز الجديد كنسخة تقليدية من جوليا عالية الأداء، بل كإصدار نادر صُمم بعناية ليعكس هوية مختلفة، مع إنتاج يقتصر على 10 نسخ فقط، ما يمنحه طابعًا حصريًا واضحًا داخل عائلة جوليا.

الفاروميو جوليا QV لونا روسا

محرك قوي يحافظ على هوية QV

حافظت جوليا QV لونا روسا على منظومة الأداء المعروفة، حيث تعتمد على محرك 2.9 لتر توين تيربو سداسي الأسطوانات، يولد قوة تصل إلى 520 حصانا، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي للعجلات.

تسارع الفاروميو جوليا QV لونا روسا

تترجم القوة العالية للمحرك إلى أرقام أداء واضحة، حيث تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/الساعة خلال 3.9 ثانية فقط، أما السرعة القصوى فتصل إلى 307 كم/الساعة، وهي أرقام تضع جوليا QV لونا روسا ضمن فئة السيدان الرياضية عالية الأداء.

الفاروميو جوليا QV لونا روسا

تصميم خارجي مستوحى من عالم السباقات

حصلت النسخة الخاصة على مظهر خارجي يعزز طابعها الرياضي، مع عجلات جديدة قياس 19 بوصة، صممت خصيصًا لهذا الإصدار.

كما زُودت السيارة بجناح خلفي كبير منقسم إلى جزئين، يمنحها حضورًا بصريًا قويًا ويسهم في تحسين الانسيابية، ويكتمل المشهد بمشتت هواء خلفي وعتبات جانبية رياضية، ومنظومة عادم رباعية.

الفاروميو جوليا QV لونا روسا

مقصورة تجمع بين الطابع الرياضي والراحة

تتميز جوليا QV لونا روسا بمقاعد رياضية كهربائية تعكس الطابع الديناميكي للسيارة، مع لمسات مصنوعة من الكربون فايبر، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وفرامل يد إلكترونية، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي وإضاءة محيطية تضيف لمسة عصرية.

تم تطوير جوليا QV لونا روسا ضمن برنامج Bottega Fuoriserie الخاص بالتخصيص لدى ألفا روميو، وهو القسم المسؤول عن تقديم نسخ فريدة خارج الإصدارات القياسية، وجاء هذا الطراز ثمرة تعاون مباشر مع Luna Rossa الإيطالية، المعروفة بحضورها في عالم السباقات.