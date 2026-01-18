نيسان سنترا كسر زيرو 2026 بهذا السعر.. سوق المستعمل

تعد نيسان سنترا واحدة من أبرز سيارات السيدان في مصر، التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى تصميم السيدان العائلي، حيث تضم مقصورة عائلية ومساحة تخزين خلفية مناسبة، إلى جانب شهرتها بالجانب الاعتمادي مع تقديم باقة من التجهيزات.

وظهرت نيسان سنترا 2026 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، مع مفهوم الفبريكا بالكامل دون أي تعديلات، وبسعر يبلغ 850 ألف جنيه.

ويبقى الفحص الفني الشامل خطوة لا غنى عنها، حيث يُنصح بمراجعة الحالة الميكانيكية والهيكلية للسيارة بدقة، والتأكد من سلامة الشاسيه والدهان، إلى جانب مطابقة رقم الشاسيه والأوراق الرسمية، بالإضافة إلى مقارنة متوسط السعر.

نيسان سنترا

محرك وأداء نيسان سنترا

تعتمد نيسان سنترا على محرك بسعة 1600 سي سي مكون من 4 أسطوانات، قادر على توليد قوة 118 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 154 نيوتن/ متر.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتستغرق السيارة حوالي 10.9 ثانية للتسارع من الثبات إلى 100 كم/س.

أبعاد وتصميم نيسان سنترا

تأتي نيسان سنترا بطول كلي يصل إلى 4615 مم، مع عرض 1760 مم وارتفاع 1495 مم، إضافة إلى خلوص أرضي يبلغ 165 مم، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2700 مم، مع تصميم خارجي يحافظ على هوية السيدان جنوط ذات مظهر أنيق.

تجهيزات وتقنيات نيسان سنترا

تم تزويد نيسان سنترا بحزمة من تجهيزات الأمان تشمل نظام مانع انغلاق المكابح ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني، كما تضم السيارة وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، ونظام إيموبليزر مع إنذار مانع للسرقة.

تتسع المقصورة الداخلية لـ 5 ركاب، مع نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وقفل مركزي للأبواب مع ريموت تحكم.

كما تشمل التجهيزات مرايات جانبية كهربائية بإشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية، وكاميرا للمساعدة على الاصطفاف، ويتوسط لوحة القيادة شاشة تعمل باللمس تدعم النظام الترفيهي، مع مكيف هواء، ومداخل AUX وUSB، ونظام صوتي مكوّن من 4 مكبرات.