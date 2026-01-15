أسعار نيسان سنترا 2026 في السعودية

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان سنترا موديل 2026، وتنتمي سنترا لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب ، وهي حاليا في جيلها التاسع .

أبعاد نيسان سنترا موديل 2026

تأتى سيارة نيسان سنترا موديل 2026 بطول 4648 مم، وعرض 1816 مم، وارتفاع 1450 مم .

محرك نيسان سنترا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 149 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان سنترا موديل 2026

زودت سيارة نيسان سنترا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام ProPilot Assist ، وبها نظام تثبيت السرعة الذكي، ونظام مساعدة التوجيه للتحكم في السرعة ومسافة التتبع والحفاظ على المسار على الطرق السريعة، ونظام التدخل في النقاط العمياء، وبها شاشة مقاس بقياس 12.3 بوصة، ولوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام عرض شاشة الهاتف اللاسلكي القياسي، وبها ثلاثة منافذ USB-C، ولوحة تحكم بالمناخ تعمل باللمس، وعناصر التحكم الحساسة للمس التي تتطلب ضغط قوي لتسجيل الاستجابة .

سعر نيسان سنترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 98 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 119 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تاريخ نيسان يبدأ من جذور شركة "كوايشينشا" عام 1911 وتأسيسها لسيارة "DAT" عام 1914، ثم اندماجها وتشكيل شركة "DAT Jidosha Seizo" في عام 1933، وتأسست نيسان موتورز رسمياً، مستخدمة اسم الشركة الأم "نيهون سانجيو" كاختصار .

وبدأت إنتاج سيارات "داتسون" (Datsun) للأسواق الخارجية، لتصبح قوة عالمية في السيارات، مع تطورات من ضمنها، إطلاق سكايلاين GT-R وظهور علامة نيسان بالكامل في الثمانينات، ودخولها السباقات وتحقيق نجاحات كبيرة.