بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

موديل Y.. أحدث سيارة عائلية من تسلا بسبعة مقاعد

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
عزة عاطف

أطلقت شركة تسلا رسميًا نسخة السبعة مقاعد من طراز موديل Y لعام 2026، وهي الإضافة التي أثارت الكثير من الجدل والفكاهة في الأوساط التقنية؛ حيث وُصفت المقاعد الخلفية الجديدة بأنها "مثالية للأطفال الذين قد لا ترغب في منحهم مساحة واسعة"، نظرًا لضيق المساحة الملحوظ في الصف الثالث، ومع ذلك فهي تقدم حلولاً مرنة للعائلات التي تحتاج لمقاعد إضافية في حالات الضرورة القصوى تمامًا.

تسلا موديل Y بمقاعد للأطفال فقط

يأتي خيار السبعة مقاعد كإضافة اختيارية بتكلفة 2,500 دولار، وهو مخصص حصريًا لطراز "Premium All-Wheel Drive". 

وبالرغم من الدعاية التي تروج لكونها سيارة عائلية تتسع لسبعة أفراد، إلا أن الواقع العملي والمراجعات الأولية تشير إلى أن الصف الثالث يفتقر بشكل أساسي لمساحة الأرجل والرأس الكافية للبالغين، مما يجعلها مقتصرة فعليًا على الأطفال الصغار أو استيعاب الركاب لفترات قصيرة جدًا، وهو ما جعل البعض يصفها بسخرية بأنها "غير مريحة" لمن تجلسهم هناك فعليًا.

شاشة عملاقة وتحديثات تقنية داخلية

لم تقتصر تحديثات عام 2026 على عدد المقاعد فحسب، بل شملت تغييرات تكنولوجية هامة داخل المقصورة؛ حيث تم تزويد السيارة بشاشة عرض مركزية جديدة وأكبر حجمًا قياس 16 بوصة. 

توفر هذه الشاشة دقة وضوح أعلى وسرعة استجابة فائقة، مما يسهل التحكم في جميع وظائف السيارة والترفيه بشكل أكثر سلاسة. 

كما تم تحديث نظام الإضاءة المحيطية واستخدام مواد داخلية أكثر فخامة لتعزيز شعور الرفاهية داخل "موديل واي" المحدث بشكل جذري.

مواصفات طراز Premium AWD المحدث

بما أن خيار السبعة مقاعد مرتبط بفئة "Premium AWD"، فإن المشترين سيحصلون على أفضل أداء متاح لهذا الطراز؛ حيث توفر السيارة تسارعًا قويًا ونظام دفع كلي يضمن الثبات على مختلف الطرق. 

كما تدعم النسخة الجديدة سرعات شحن فائقة عبر شبكة "Supercharger"، مما يقلل من وقت الانتظار في الرحلات الطويلة. 

وتعتبر هذه النسخة هي الأكثر تطورًا من الناحية البرمجية، حيث تدعم أحدث إصدارات القيادة الذاتية الكاملة (FSD) التي تطورها تيسلا باستمرار برمجيًا وتقنيًا.

مرونة التخزين والحلول العائلية

رغم ضيق مقاعد الصف الثالث، إلا أن ميزتها الكبرى تكمن في القدرة على طيها بالكامل لتوفير مساحة تخزين مسطحة عند عدم الحاجة إليها. 

وتتميز المقاعد في الصف الثاني بقدرتها على الانزلاق للأمام والخلف لتسهيل الوصول للمقاعد الخلفية، أو لزيادة مساحة الأرجل للركاب في الوسط. 

هذه المرونة تجعل من تيسلا موديل واي 2026 خيارًا "ذكيًا" لمن يريد سيارة تجمع بين كفاءة الطاقة الكهربائية والقدرة على استيعاب أفراد إضافيين عند الضرورة بشكل نهائي ودائم.

