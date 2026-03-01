نتنياهو: هذه أيام عصيبة.. والضربات على إيران ستتصاعد خلال الأيام المقبلة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم /الأحد/، أن الضربات على إيران ستتصاعد في الأيام المقبلة.. وقال: إن هذه أيام عصيبة.

وأضاف نتنياهو - في بيان مصور من سطح مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب – " نخوض حملة ُنسخر فيها كامل قوة الجيش الإسرائيلي، كما لم نفعل من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا". وفق موقع "واي نت" الإسرائيلي.

وتابع: قواتنا تقصف حاليا قلب طهران بكثافة متزايدة، وستستمر هذه الكثافة في التصاعد خلال الأيام المقبلة.

وكرّر نتنياهو إشادته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأثنى على التعاون مع الجيش الأمريكي.. وقال: هذه القوات المشتركة؛ تمكننا من القيام بما كنت آمل فيه طوال 40 عاماً - وهو توجيه ضربة ساحقة.