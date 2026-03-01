وزير الخارجية العراقي يدعو الدول الأوربية للضغط باتجاه وقف الحرب وتهدئة الأوضاع

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم اﻷحد، الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ دور أكثر فاعلية في الضغط باتجاه وقف الحرب، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع اتساع رقعة الصراع.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة، وذلك للمرة الثانية خلال أيام، في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين.

من جانبه، أعرب وزير خارجية فرنسا عن "استمرار دعم بلاده للعراق، والتزامها بمواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".