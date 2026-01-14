قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«شوبير» قبل مواجهة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا: «نتمنّاه يومًا سعيدًا على مصر»
رقص خليع من أجل الأرباح .. مصير صانعة محتوى تحدّده تحريات مباحث الآداب
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟
إزالة صور نتنياهو من الفصول .. مُقترح مُثير للجدل في مدارس إسرائيل
باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
وكيل «بنتايج»: اللاعب أصبح حرًا.. ومن المُحتمل استمراره في الدوري المصري
وزارة الحرب على أهبة الاستعداد .. «البنتاجون»: ندعّم أي قرار يتخذه الرئيس ترامب
«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي
طارق مصطفى يحسم الجدل حول حقيقة تدريبه للزمالك
«خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. واشنطن: نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المُحتجزين في فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين إكسييد LX و كي جي إم توريس 2026

اكسييد LX و كي جي ام توريس
اكسييد LX و كي جي ام توريس
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اكسييد LX و كي جي ام توريس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك كي جي ام توريس موديل 2026

كي جي ام توريس موديل 2026

تحصل سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 163 حصان، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 191 كم/ساعة .

سعر كي جي ام توريس موديل 2026

كي جي ام توريس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 585 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 715 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 840 ألف جنيه .

محرك اكسييد LX موديل 2026

اكسييد LX موديل 2026

تستمد سيارة اكسييد LX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 184 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد LX موديل 2026

اكسييد LX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة مستقبل صناعة السيارات كي جي ام توريس موديل 2026 اكسييد LX موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

أولاد استولوا على أموال أبيهم| وأحد أبنائه: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

أولاده استولوا على أمواله |أحد أبناء الطبيب: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

محمد صلاح

تقارير إنجليزية تكشف عن قرار ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

ترشيحاتنا

Galaxy S26

استطلاع : 85 % من المُستهلكين لا يقلقون من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: قد نلتقي كائنات فضائية خلال استكشاف الفضاء

مصر

طفرة جديدة للتنقل الكهربائي في مصر.. تفاصيل

بالصور

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد