مقارنة بين إكسييد LX و كي جي إم توريس 2026

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اكسييد LX و كي جي ام توريس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك كي جي ام توريس موديل 2026

كي جي ام توريس موديل 2026

تحصل سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 163 حصان، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 191 كم/ساعة .

سعر كي جي ام توريس موديل 2026

كي جي ام توريس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 585 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 715 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 840 ألف جنيه .

محرك اكسييد LX موديل 2026

اكسييد LX موديل 2026

تستمد سيارة اكسييد LX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 184 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد LX موديل 2026

اكسييد LX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .