تكنولوجيا وسيارات

أسعار بيجو 408 الشبابية 2026 في السعودية

بيجو 408 موديل 2026
بيجو 408 موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو 408 موديل 2026 ، وتنتمي 408 لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك أناقة أوروبية وبها تقنيات متطورة تجمع بين الفخامة والعملية.

بيجو 408 موديل 2026

مواصفات بيجو 408 موديل 2026

زودت سيارة بيجو 408 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح التشغيل النهاري ذات المخالب الثلاثة التي أصبحت علامة بيجو المسجلة، وبها شبكة انسيابية جديدة تتناغم مع الصداد المعاد تصميمه، وتم إخفاء المصابيح الأمامية والرادار بذكاء خلف لمسات سوداء لامعة.

بيجو 408 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة بيجو 408 موديل 2026 بها، شعار بيجو المضيء في المقدمة مع حروف Peugeot المضيئة على غطاء الصندوق الخلفي، ويبرز بها اللون الأخضر المتوهج الجديد الذي يتغير بريقه حسب زاوية ضوء الشمس مما يجعلها قطعة فنية متحركة.

بيجو 408 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة بيجو 408 موديل 2026 ، شاشة سائق رقمية مقاس 10 بوصه برسومات محدثة، وبها شاشة مركزية تدعم أحدث أنظمة الملاحة والترفيه، وتم التركيز على عزل الضوضاء والاهتزازات، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع التحذير من التصادم، ونظام الحفاظ على المسار والتحذير من الخروج عنه، ونظام مراقبة النقاط العمياء بعيد المدى، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة لتسهيل الركن في الأماكن الضيقة.

محرك بيجو 408 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 408 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 215 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بيجو 408 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة بيجو 408 موديل 2026 محرك سعة 1600 سي سي، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 225 حصان، وبها بطارية سعة 14.6 كيلوات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 85 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

سعر بيجو 408 موديل 2026

بيجو 408 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 137 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 164 ألف ريال سعودي .

