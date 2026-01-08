بوجاتي توربيلون تباع بسعر 17 مليون ريال .. مواصفات وصور

أعلنت شركة بوجاتي عن طرازها الجديد بوجاتي توربيلون، وتنتمي توربيلون لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة بوجاتي توربيلون السوبر كار

مواصفات بوجاتي توربيلون

تظهر سيارة بوجاتي توربيلون بطلاء يمزج بين الفضي والأزرق، وبها خطوط انسيابية معقدة للهيكل بشكل مثالي، وبها عناصر ألياف الكربون المكشوفة، وبها عتبات جانبية، وبها ناشر هواء خلفي ضخم.، وبها جنوط أمامية بتصميم LC3-11T وهي عبارة عن قرص أيرو معقد يهدف ظاهرياً لتحسين تدفق الهواء، لكنه يبدو غريباً نوعاً ما على واجهة السيارة.

وبها جنوط خلفية زودت بطراز LC3-01T بلمسة نهائية لامعة وشفافة تمنح السيارة مظهر هجومي غير تقليدي، وبها صداد أمامي وخلفي من الياف الكربون .

محرك بوجاتي توربيلون

تستمد سيارة بوجاتي توربيلون علي قوتها من محرك 16 سلندر سعه 8300 سي سي ، وتنتج قوة 1775 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2 ثانية، وتوفر المنظومة الهجينة إمكانية القيادة الهادئة لمسافة تصل إلى 60 كم/ساعة بالاعتماد على الكهرباء فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وجدير بالذكر ان شركة بوجاتي لإنتاج 250 سيارة فقط من طراز بوحاتي توربيلون، وهو عدد محدود جداً مقارنة بطراز فيرون التي انتج منها 450 وحدة أو شيرون التي انتج منها 500 وحدة.

سعر بوجاتي توربيلون

تباع سيارة بوجاتي توربيلون في سوق السيارات السعودي بسعر 17 مليون ريال سعودي .

تاريخ شركة بوجاتي في صناعة السيارات .

تاريخ شركة بوجاتي يبدأ عام 1909 في مولشيم بفرنسا، وأسسها الإيطالي إيتوري بوجاتي، وتعرف بالسيارات الفاخرة وسريعة الأداء والتحف الفنية، وحققت نجاح في السباقات لكنها عانت من صعوبات مالية وتوقفت في الخمسينيات، ثم أحياتها فولكس فاجن في التسعينيات لتطلق موديلات أيقونية مثل "فيرون" و "شيرون" وتعود لريادة السيارات الخارقة.