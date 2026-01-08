قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
كاف يعيد ذكريات صدام حسام حسن مع مدرب كوت ديفوار في كان 2006
بكين: استعداد الصين لتعميق العلاقات الاقتصادية مع فنزويلا يظل دون تغيير
عادل حقي: ما عنديش ولاد وبنت أخويا هي اللي اتوفت
قطـ.ع الرءوس.. محاكمة سوري بألمانيا بتهمة الضلوع في جرائم ارتكبها داعش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بوجاتي توربيلون تباع بسعر 17 مليون ريال .. مواصفات وصور

سيارة بوجاتي توربيلون السوبر كار
سيارة بوجاتي توربيلون السوبر كار
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بوجاتي عن طرازها الجديد بوجاتي توربيلون، وتنتمي توربيلون  لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة بوجاتي توربيلون السوبر كار 

مواصفات بوجاتي توربيلون

تظهر سيارة بوجاتي توربيلون بطلاء يمزج بين الفضي والأزرق، وبها خطوط انسيابية معقدة للهيكل بشكل مثالي، وبها عناصر ألياف الكربون المكشوفة، وبها عتبات جانبية، وبها ناشر هواء خلفي ضخم.، وبها جنوط أمامية بتصميم LC3-11T وهي عبارة عن قرص أيرو معقد يهدف ظاهرياً لتحسين تدفق الهواء، لكنه يبدو غريباً نوعاً ما على واجهة السيارة.

سيارة بوجاتي توربيلون السوبر كار 

وبها جنوط خلفية زودت بطراز LC3-01T بلمسة نهائية لامعة وشفافة تمنح السيارة مظهر هجومي غير تقليدي، وبها صداد أمامي وخلفي من الياف الكربون .

محرك بوجاتي توربيلون

تستمد سيارة بوجاتي توربيلون علي قوتها من محرك 16 سلندر سعه 8300 سي سي ، وتنتج قوة 1775 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2 ثانية، وتوفر المنظومة الهجينة إمكانية القيادة الهادئة لمسافة تصل إلى 60 كم/ساعة بالاعتماد على الكهرباء فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بوجاتي توربيلون السوبر كار 

وجدير بالذكر ان شركة بوجاتي لإنتاج 250 سيارة فقط من طراز بوحاتي توربيلون، وهو عدد محدود جداً مقارنة بطراز فيرون التي انتج منها 450 وحدة أو شيرون التي انتج منها 500 وحدة.

سعر بوجاتي توربيلون

سيارة بوجاتي توربيلون السوبر كار 

تباع سيارة بوجاتي توربيلون في سوق السيارات السعودي بسعر 17 مليون ريال سعودي .

تاريخ شركة بوجاتي في صناعة السيارات .

تاريخ شركة بوجاتي يبدأ عام 1909 في مولشيم بفرنسا، وأسسها الإيطالي إيتوري بوجاتي، وتعرف بالسيارات الفاخرة وسريعة الأداء والتحف الفنية، وحققت نجاح في السباقات لكنها عانت من صعوبات مالية وتوقفت في الخمسينيات، ثم أحياتها فولكس فاجن في التسعينيات لتطلق موديلات أيقونية مثل "فيرون" و "شيرون" وتعود لريادة السيارات الخارقة. 

شركة بوجاتي بوجاتي توربيلون مواصفات بوجاتي توربيلون محرك بوجاتي توربيلون توربيلون سعر بوجاتي توربيلون

