شاهد| تينسور روبوكار 2026 ذاتية القيادة

كشفت شركة تينسور عن طرازها الجديد تينسور روبوكار موديل 2026، وتنتمي تينسور لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه ذاتيه القيادة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تينسور روبوكار موديل 2026

أبعاد تينسور روبوكار موديل 2026

تأتى سيارة تينسور روبوكار موديل 2026 في سوق السيارات بطول 5525 م، وعرض 2261 مم .

مواصفات تينسور روبوكار موديل 2026

تينسور روبوكار موديل 2026

زودت سيارة تينسور روبوكار موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، أبواب خلفية تفتح بشكل عكسي تمنحك دخول ملكي للمقصورة الفاخرة التي تشبه صالات الاستراحة الراقية، وبها عجلة قيادة، ودواسات قابلة للسحب بمجرد تفعيل القيادة الذاتية، تختفي أدوات التحكم تماماً لتوفير مساحة رحبة.

بالاضافة إلي ان سيارة تينسور روبوكار موديل 2026 بها، شاشات إشارة للتحدث مع المشاة وسائقي السيارات الآخرين عبر رموز تعبيرية ذكية، وتم تزويد سيارة تينسور روبوكار بأنظمة تنظيف ذاتية للمستشعرات، وبها فوهات غسيل وأغطية واقية للحماية من غبار الصحراء، وتدعم تقنية PalmRead لفتح السيارة وتشغيلها عبر بصمة الكف، دون الحاجة لمفتاح أو هاتف ذكي.

تينسور روبوكار موديل 2026

محرك تينسور روبوكار موديل 2026

تستمد سيارة تينسور روبوكار موديل 2026 قوتها من بطارية ضخمة سعة 112 كيلوواط/ساعة تدعم بنية كهربائية بجهد 845 فولت، وهذا النظام يسمح بشحن السيارة من 20% إلى 80% في مدة 10 دقائق فقط .

يوجد بـ سيارة تينسور روبوكار موديل 2026 أكثر من 100 مستشعر، وتضم 37 كاميرا عالية الدقة، و5 أجهزة ليدار (LiDAR)، و11 راداراً لتغطية محيطية كاملة، وبها حاسوب بقوة معالجة تصل إلى 8.000 TOPS، وهو ما يعادل أربعة أضعاف قوة السيارات الذكية الحالية.

تينسور روبوكار موديل 2026

وبفضل نموذج تينسور التأسيسي يمكن للسيارة القيادة بأمان وسط الضباب الكثيف، والأمطار الغزيرة، وحتى الوهج الشمسي الشديد، وفي حال تعطل أي نظام، يوجد نظام احتياطي كامل (Redundancy) في الطاقة والتحكم لضمان سلامة الركاب .

وجدير بالذكر ان سيارة تينسور روبوكار ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي حارس ذكي يحميك من مخاطر الطريق، ويمكنها قطع مدى يصل إلى 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة .