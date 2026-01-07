قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه.. ساوايست إس 05 أم شيري 8 تيجو 2026

إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ساوايست اس 05 و شيرى 8 تيجو موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ساوايست إس 05 موديل 2026

زودت سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ساوايست اس 05 موديل 2026

تحصل سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها قوة 156 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ساوايست اس 05 موديل 2026

تباع سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 949 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى 8 تيجو موديل 2026

تحتوي سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شيرى 8 تيجو موديل 2026

عزم دوران سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها قوة 145 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى 8 تيجو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 155 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 195 ألف جنيه .

