كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا bZ3 موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي bZ3 لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وهذه السيارة تعد ثمرة تعاون بين تويوتا اليابانية وفاو الصينية، وقد حصلت على تحديثات جديدة .

أبعاد تويوتا bZ3 موديل 2026

تأتى سيارة تويوتا bZ3 موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4725 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 288 مم .

مواصفات تويوتا bZ3 موديل 2026

زودت سيارة تويوتا bZ3 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، وحدة LiDAR المثبتة على السقف والتي ترفع العدد الإجمالي للمستشعرات إلى 32، وبها لون طلاء جديد باسم دارك كلاود جرين، وبها تبسيط طفيف في رسومات مصابيح ليد الخلفية، وبها شاشة معلومات وترفيه عمودية جديدة مقاس 15.6 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية مستمرة من الطراز السابق، وبها إضاءة محيطية، ومنصتي شحن لاسلكي، وبها سقف بانوراما، وبها مساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا bZ3 موديل 2026 بها، تحسينات إنفيديا (Nvidia 5.0)، وبها معالج سنابدراجون (Snapdragon) جديد بقدرة معالجة تصل إلى 544 تريليون عملية في الثانية، وبها ميزة الركن عن بعد مع حفظ مواقع الركن، وتحسينات لأنظمة المساعدة أثناء القيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

محرك تويوتا bZ3 موديل 2026

تعتمد سيارة تويوتا bZ3 موديل 2026 علي منصة إي-تي إن جي إيه (e-TNGA)، وتستخدم بطاريات بلايد (Blade) من شركة بي واي دي (BYD)، وتتوفر بخيارين لمنظومة الدفع أولهما محرك بقوة 181 حصان، والثاني محرك أقوى بقوة 241 حصان، وترتبط النسخة الأولى ببطارية سعة 49.9 كيلوواط /ساعة، بمدى يصل إلى 517 كم/ساعة وفق معيار CLTC، بينما تحصل النسخة الأقوى على بطارية سعة 65.3 كيلوواط /ساعة، مع مدى يصل إلى 616 كم/ساعة ، ومتصل بهما علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار تويوتا bZ3 موديل 2026 في السعودية

الفئة الأولي من سيارة تويوتا bZ3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 50 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا bZ3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 85 ألف ريال سعودي .