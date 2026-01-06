قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تطلق خطة إعادة تصميم داخلي تبدأ بأصغر طرازاتها

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

كشفت شركة “فولكس فاجن” الألمانية عن تحول تاريخي في استراتيجية تصميم مقصوراتها الداخلية، بعد سنوات من الاعتماد المفرط على شاشات اللمس وعناصر التحكم الرقمية التي أثارت انتقادات واسعة. 

وقررت الشركة أن تكون سيارتها الكهربائية القادمة ID. Polo (المعروفة سابقًا باسم ID. 2all) هي نقطة الانطلاق لهذا التغيير، حيث ستشهد المقصورة عودة حقيقية للأزرار الفيزيائية والمفاتيح التقليدية، في خطوة تعكس استجابة الشركة المباشرة لشكاوى العملاء ورغبتهم في تجربة قيادة أكثر سهولة وأمانًا.

عودة الأزرار الملموسة كحل لمشكلات التحكم

جاء قرار فولكس فاجن بالعودة إلى الأزرار التقليدية بعد اعتراف صريح بأن التقدم التكنولوجي لا يعني بالضرورة استبدال كل شيء بشاشات اللمس. 

وسيعاني ملاك السيارات السابقة من صعوبة الوصول إلى إعدادات التكييف أو التحكم في مستوى الصوت من خلال القوائم الرقمية المعقدة، خاصة أثناء القيادة. 

وفي سيارة ID. Polo الجديدة، سيتم تخصيص أزرار فيزيائية واضحة للوظائف الحيوية، كما سيتم التخلص من أزرار اللمس "الهابتك" (Haptic) الموجودة على عجلة القيادة، والتي تسببت في الكثير من الضغط غير المقصود، ليحل محلها مفاتيح ضغط تقليدية توفر استجابة فورية وموثوقة.

فلسفة جديدة للمواد الداخلية والاستدامة

لا تقتصر ثورة التصميم في ID. Polo على الأزرار فقط، بل تمتد لتشمل فلسفة جديدة في اختيار المواد المستخدمة داخل المقصورة. 

تهدف فولكس فاجن إلى خلق بيئة أكثر "دفئًا" وراحة للمستهلك عبر استخدام أقمشة ومنسوجات ذات جودة عالية تعوض غياب البلاستيك الصلب. 

وتماشيًا مع توجهات عام 2026 الصديقة للبيئة، ستعتمد المقصورة بشكل مكثف على المواد المعاد تدويرها بنسبة تصل إلى 100% في بعض الأجزاء، ما يمنح السيارة طابعًا عصريًا ومستدامًا دون التضحية بمظهر الفخامة المعتاد من العلامة الألمانية.

عندما تم الكشف عن النموذج الأولي لهذه السيارة، كانت التوقعات تشير إلى أنها ستكون السيارة الكهربائية الأرخص للجميع بسعر يبدأ من 25 ألف يورو. 

ومع ذلك، تشير التقارير الحالية إلى أن تكلفة إضافة المواد الفاخرة، والأنظمة التقنية المتطورة، والأزرار الفيزيائية عالية الجودة، قد تساهم في دفع السعر النهائي نحو الأعلى قليلًا. 

وتسعى فولكس فاجن جاهدة لموازنة الكفة بين تقديم سيارة كهربائية في المتناول وبين الحفاظ على معايير الجودة الألمانية التي يطالب بها الجمهور، ما يجعل ID. Polo واحدة من أكثر السيارات ترقبًا في الأسواق العالمية والمحلية فور طرحها رسميًا.

أثبتت فولكس فاجن أن الابتكار الحقيقي يكمن أحيانًا في التراجع عن خطوات لم تثبت فعاليتها والاستماع لصوت العميل.

فمن خلال إعادة تصميم الواجهة الأمامية للتحكم وتطوير نظام "i-Cockpit" ليكون أكثر بساطة، تهدف الشركة إلى تقليل تشتت السائق وزيادة التركيز على الطريق. 

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة اعتذار عملي عن تجارب المستخدم السابقة في طرازات مثل ID.3 وGolf 8، ما يعيد الثقة في قدرة العلامة التجارية على تقديم حلول تقنية تجمع بين العصرية والعملية في آن واحد، لتضع معيارًا جديدًا لمقصورات السيارات الكهربائية القادمة.

فولكس فاجن مواصفات فولكس فاجن ID Polo أسعار سيارات فولكس فاجن فولكس فاجن 2026 مقصورة فولكس فاجن سيارات كهربائية اقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تبحث توفير فرص عمل لأسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة فى قناة السويس

وزارة الطيران

حوادث الطائرات تتعاون مع وزارة الاتصالات لتعزيز مجالات الفحص والتحاليل

جةلة للمركز لمكافحة الافات

للتأكد من سلامة المحاصيل.. المركزية لمكافحة الآفات تختتم جولة تفقدية لمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد