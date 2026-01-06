فولكس فاجن تطلق خطة إعادة تصميم داخلي تبدأ بأصغر طرازاتها

كشفت شركة “فولكس فاجن” الألمانية عن تحول تاريخي في استراتيجية تصميم مقصوراتها الداخلية، بعد سنوات من الاعتماد المفرط على شاشات اللمس وعناصر التحكم الرقمية التي أثارت انتقادات واسعة.

وقررت الشركة أن تكون سيارتها الكهربائية القادمة ID. Polo (المعروفة سابقًا باسم ID. 2all) هي نقطة الانطلاق لهذا التغيير، حيث ستشهد المقصورة عودة حقيقية للأزرار الفيزيائية والمفاتيح التقليدية، في خطوة تعكس استجابة الشركة المباشرة لشكاوى العملاء ورغبتهم في تجربة قيادة أكثر سهولة وأمانًا.

عودة الأزرار الملموسة كحل لمشكلات التحكم

جاء قرار فولكس فاجن بالعودة إلى الأزرار التقليدية بعد اعتراف صريح بأن التقدم التكنولوجي لا يعني بالضرورة استبدال كل شيء بشاشات اللمس.

وسيعاني ملاك السيارات السابقة من صعوبة الوصول إلى إعدادات التكييف أو التحكم في مستوى الصوت من خلال القوائم الرقمية المعقدة، خاصة أثناء القيادة.

وفي سيارة ID. Polo الجديدة، سيتم تخصيص أزرار فيزيائية واضحة للوظائف الحيوية، كما سيتم التخلص من أزرار اللمس "الهابتك" (Haptic) الموجودة على عجلة القيادة، والتي تسببت في الكثير من الضغط غير المقصود، ليحل محلها مفاتيح ضغط تقليدية توفر استجابة فورية وموثوقة.

فلسفة جديدة للمواد الداخلية والاستدامة

لا تقتصر ثورة التصميم في ID. Polo على الأزرار فقط، بل تمتد لتشمل فلسفة جديدة في اختيار المواد المستخدمة داخل المقصورة.

تهدف فولكس فاجن إلى خلق بيئة أكثر "دفئًا" وراحة للمستهلك عبر استخدام أقمشة ومنسوجات ذات جودة عالية تعوض غياب البلاستيك الصلب.

وتماشيًا مع توجهات عام 2026 الصديقة للبيئة، ستعتمد المقصورة بشكل مكثف على المواد المعاد تدويرها بنسبة تصل إلى 100% في بعض الأجزاء، ما يمنح السيارة طابعًا عصريًا ومستدامًا دون التضحية بمظهر الفخامة المعتاد من العلامة الألمانية.

عندما تم الكشف عن النموذج الأولي لهذه السيارة، كانت التوقعات تشير إلى أنها ستكون السيارة الكهربائية الأرخص للجميع بسعر يبدأ من 25 ألف يورو.

ومع ذلك، تشير التقارير الحالية إلى أن تكلفة إضافة المواد الفاخرة، والأنظمة التقنية المتطورة، والأزرار الفيزيائية عالية الجودة، قد تساهم في دفع السعر النهائي نحو الأعلى قليلًا.

وتسعى فولكس فاجن جاهدة لموازنة الكفة بين تقديم سيارة كهربائية في المتناول وبين الحفاظ على معايير الجودة الألمانية التي يطالب بها الجمهور، ما يجعل ID. Polo واحدة من أكثر السيارات ترقبًا في الأسواق العالمية والمحلية فور طرحها رسميًا.

أثبتت فولكس فاجن أن الابتكار الحقيقي يكمن أحيانًا في التراجع عن خطوات لم تثبت فعاليتها والاستماع لصوت العميل.

فمن خلال إعادة تصميم الواجهة الأمامية للتحكم وتطوير نظام "i-Cockpit" ليكون أكثر بساطة، تهدف الشركة إلى تقليل تشتت السائق وزيادة التركيز على الطريق.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة اعتذار عملي عن تجارب المستخدم السابقة في طرازات مثل ID.3 وGolf 8، ما يعيد الثقة في قدرة العلامة التجارية على تقديم حلول تقنية تجمع بين العصرية والعملية في آن واحد، لتضع معيارًا جديدًا لمقصورات السيارات الكهربائية القادمة.