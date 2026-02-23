قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

بتوجيهات الإمام الأكبر.. 10 آلاف وجبة يوميا للطلاب الوافدين بمائدة إفطار الجامع الأزهر

أحمد سعيد

شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الطلابَ الوافدين مائدةَ الإفطار بصحن الجامع الأزهر، اليوم الاثنين في اليوم الخامس من شهر رمضان لعام 1447هـ، حيث تابع انتظام مائدة الإفطار الجماعي واطمأن على دقة التنظيم وسلاسة دخول الطلاب وتوزيع الوجبات، في إطار الحرص على توفير أجواء كريمة تليق برسالة الأزهر ورعايته لأبنائه الوافدين.

وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين مائدة الإفطار ويتابع انتظامها بصحن الجامع الأزهر

وتفقد وكيل الأزهر مراحل إعداد المائدة بصحن الجامع الأزهر، ووجه القائمين على التنظيم بالالتزام التام بآليات العمل اليومية المتبعة في تنظيم الإفطار، مشيدًا بالجهود المبذولة في خدمة الطلاب الوافدين الذين يفدون إلى الأزهر من قارات العالم المختلفة لطلب العلم، مؤكدًا أن رعاية الطلاب الوافدين تمثل أولوية في رسالة الأزهر، باعتبارهم سفراءه إلى بلدانهم وحملة منهجه الوسطي المعتدل.

وينظّم بيت الزكاة والصدقات مائدة الإفطار الجماعي، بتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يوفِّر بيت الزكاة يوميًّا 10 آلاف وجبة إفطار وسحور للطلاب الوافدين، ضمن منظومة متكاملة تراعي الجوانب الصحية والإنسانية وتقدم صورة مشرفة لرعاية الأزهر الشريف لأبناء الوافدين.

ويأتي الإفطار الجماعي ضمن البرنامج الرمضاني الشامل الذي ينفذه الأزهر خلال الشهر الكريم، والذي يجمع بين إقامة صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات المتواترة، وتنظيم الدروس العلمية والمقارئ القرآنية، إلى جانب الأنشطة الدعوية والاجتماعية، تأكيدًا لدور الأزهر الديني والدعوي والمجتمعي في شهر رمضان المبارك.

