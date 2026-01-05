تختار إيه .. بيجو 2008 أم هيونداي توسان 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بيجو 2008 وهيونداي توسان موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك بيجو 2008 موديل 2026

بيجو 2008 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 2008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها قوة 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بيجو 2008 موديل 2026

بيجو 2008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 649 ألف جنيه .

محرك هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي توسان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وقوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 9 ثاني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 875 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .