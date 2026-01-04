قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
تويوتا كراون 2026 هايبرد تظهر لأول مرة

تويوتا كراون موديل 2026
تويوتا كراون موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، وتنتمي كروان لفئة السيارات السيدان الكوبية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تويوتا كراون موديل 2026

محرك تويوتا كراون موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا كراون موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، يعمل بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة إجمالية 218 حصان، وعزم دوران 221 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كراون موديل 2026

ويوجد بـ سيارة تويوتا كراون موديل 2026 محرك اخر سعة 2400 سي سي تيربو، يعمل بجانب محرك كهربائي، وينتجوا قوة إجمالية 244 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

تويوتا كراون موديل 2026

تحتوي سيارة تويوتا كراون موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، شاشتان رقميتان مقاس 12.3 بوصة للعدادات ونظام المعلومات والترفيه، وبها نظام صوتي JBL مكون من 11 سماعة للصوت ، وبها Apple CarPlay ، وبها Android Auto لاسلكي، وبها 5 منافذ USB، وبها لوحة شحن لاسلكي، ومقاعد جلدية، وبها سقف بانوراما .

تويوتا كراون موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بها أيضا، جنوط مقاس 21 بوصة، وبها مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وبها تصميم أنيق مع إمكانية طلاء ثنائي اللون، ونظام تثبيت السرعة التكيفي (DRCC)، ومساعد تتبع المسار (LTA)، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وبها تنبيهات للمشاة وراكبي الدراجات، ومساعدة الإشارات (RSA) .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأت شركة تويوتا في صناعة السيارات عام 1933 كقسم داخل شركة تويودا لصناعة النسيج الآلي، بقيادة كيشيرو تويودا، وأنتجت أول سيارة ركاب (طراز A1) وشاحنة (G1) عام 1935 .

تويوتا كراون موديل 2026

ثم تأسست شركة تويوتا موتور رسميًا ككيان منفصل عام 1937، لتنمو من خلال إنتاج سيارات الجيش خلال الحرب، وتوسيع نطاقها عالمياً بعد الحرب، لتصبح اليوم رائدة في مجال السيارات الهجينة والتقليدية، مشهورة بالجودة والابتكار.

تويوتا كراون موديل 2026

وتعمل تويوتا دائما علي إنشاء شبكات توزيع وتصنيع في جميع أنحاء العالم، وانتقلت إلى السيارات الهجينة، والبحث في خلايا وقود الهيدروجين، مع الاستمرار في تطوير سيارات البنزين التقليدية. 

