تويوتا كراون 2026 هايبرد تظهر لأول مرة

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، وتنتمي كروان لفئة السيارات السيدان الكوبية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك تويوتا كراون موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا كراون موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، يعمل بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة إجمالية 218 حصان، وعزم دوران 221 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة تويوتا كراون موديل 2026 محرك اخر سعة 2400 سي سي تيربو، يعمل بجانب محرك كهربائي، وينتجوا قوة إجمالية 244 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

تحتوي سيارة تويوتا كراون موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، شاشتان رقميتان مقاس 12.3 بوصة للعدادات ونظام المعلومات والترفيه، وبها نظام صوتي JBL مكون من 11 سماعة للصوت ، وبها Apple CarPlay ، وبها Android Auto لاسلكي، وبها 5 منافذ USB، وبها لوحة شحن لاسلكي، ومقاعد جلدية، وبها سقف بانوراما .

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بها أيضا، جنوط مقاس 21 بوصة، وبها مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وبها تصميم أنيق مع إمكانية طلاء ثنائي اللون، ونظام تثبيت السرعة التكيفي (DRCC)، ومساعد تتبع المسار (LTA)، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وبها تنبيهات للمشاة وراكبي الدراجات، ومساعدة الإشارات (RSA) .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأت شركة تويوتا في صناعة السيارات عام 1933 كقسم داخل شركة تويودا لصناعة النسيج الآلي، بقيادة كيشيرو تويودا، وأنتجت أول سيارة ركاب (طراز A1) وشاحنة (G1) عام 1935 .

ثم تأسست شركة تويوتا موتور رسميًا ككيان منفصل عام 1937، لتنمو من خلال إنتاج سيارات الجيش خلال الحرب، وتوسيع نطاقها عالمياً بعد الحرب، لتصبح اليوم رائدة في مجال السيارات الهجينة والتقليدية، مشهورة بالجودة والابتكار.

وتعمل تويوتا دائما علي إنشاء شبكات توزيع وتصنيع في جميع أنحاء العالم، وانتقلت إلى السيارات الهجينة، والبحث في خلايا وقود الهيدروجين، مع الاستمرار في تطوير سيارات البنزين التقليدية.