شاهد.. مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026 | اعرف مواصفاتها

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026، وتنتمي مايباخ SL680 لفئة السيارات الكوبية ذات السقف القابل للطي، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026

محرك مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 585 حصان، وبها عزم دوران 800 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 259 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

مواصفات مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هيدروليكي شبه نشط لتحقيق راحة قصوى، وبها عزل صوتي معزز ومواد متقدمة لضمان هدوء المقصورة، وجلد نابا فاخر، وبها تفاصيل كرومية، وشاشات تعمل برسومات مايباخ.

مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026 بها، تطعيمات من الجلد وأنماط تطريز خاصة، وبها نظام عادم مصمم للصوت الهادئ في الأوضاع المريحة، وبها لمسات كرومية، وشبك أمامي خاص، ونهايات عادم فريدة، وبها نقوش مستوحاة من شعار مايباخ.

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026

في عام 1886 حصل كارل بنز على براءة اختراع لأول سيارة في العالم، "Benz Patent-Motorwagen"، وفي عام 1901 طلب إميل جيلينيك تطوير سيارات بمواصفات خاصة، ويطلق عليها اسم ابنته "مرسيدس".

مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026

ويف عام 1926 تم اندماج شركتي كارل بنز ودايملر لتشكيل دايملر-بنز، وتأسيس العلامة التجارية مرسيدس-بنز رسميًا، وتم تقديم مفهوم السيارة الحديثة مثل مرسيدس 35 حصانًا وتطوير تقنيات السلامة مثل هيكل السلامة ومناطق الصدمات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) في السبعينات، والوسائد الهوائية في الثمانينات.

مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026

واستمر الابتكار مع دخول السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية والقيادة الذاتية، وجاء اسم "مرسيدس" من ابنة تاجر السيارات النمساوي إميل جيلينيك، وتم استخدام النجمة الثلاثية كـ شعار لها وهي تمثل البرية والبحر والجو .