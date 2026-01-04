قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كيا سبورتاج 2026 الجديدة .. صور وأسعار كل الفئات

كيا سبورتاج موديل 2026
كيا سبورتاج موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا سبورتاج موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا سبورتاج موديل 2026، وتنتمي سبورتاج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

تحتوي سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للأبواب .

محرك كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

تحصل سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، وقوة 180 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .

