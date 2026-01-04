مواصفات كيا سبورتاج 2026 الجديدة .. صور وأسعار كل الفئات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا سبورتاج موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا سبورتاج موديل 2026، وتنتمي سبورتاج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كيا سبورتاج موديل 2026

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2026

تحتوي سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للأبواب .

محرك كيا سبورتاج موديل 2026

تحصل سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، وقوة 180 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سبورتاج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .