الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
تكنولوجيا وسيارات

نصائح لتجنب أعطال السيارات على الطرق ؟

إبراهيم القادري

لتجنب أعطال السيارة على الطريق السريع يجب التركيز على الصيانة الدورية الشاملة والتي من ضمنها، فحص زيت السيارة، والفلاتر، والإطارات، والبطارية .

بالاضافة إلي الفحص البصري السريع قبل الانطلاق، والقيادة السلسة والهادئة، والانتباه لمؤشرات السيارة والتحذيرات، ويجب الاستعداد للطوارئ بحمل الأدوات الضرورية للسفر، وذلك يقلل من المخاطر  .

- نصائح لتجنب أعطال السيارات علي الطرق :

المحرك والسوائل

تغيير الزيت والفلاتر باستمرار ، ويجب فحص مستوى سائل التبريد والمساحات، والتأكد من عدم وجود تسريبات.

الإطارات

يجب فحص ضغط الهواء بانتظام والتأكد من عمق النقشات، بالاضافة إلي فحص الإطار الاحتياطي.

البطارية

نظف الأقطاب وتأكد من قوة الشحن، خاصة في الطقس البارد.

الأحزمة والوصلات

تفقد الأحزمة للتأكد من سلامتها وعدم وجود تشققات.

المصابيح والمساحات

تأكد من عمل المصابيح والمساحات بكفاءة، وذلك لان المطر يتطلب رؤية واضحة.

القيادة السلسة

تجنب السرعات الزائدة والفرملة المفاجئة والقيادة على الطرق الوعرة لتقليل الضغط على السيارة.

مراقبة المؤشرات

الانتباه لعداد الحرارة، ولمبة فحص المحرك، وأي أصوات أو اهتزازات غير طبيعية.

الراحة للسائق

يجب علي السائق ان يأخذ فترات راحة كل ساعتين، ويجب ان يتجنب القيادة عند الشعور بالتعب.

حقيبة الطوارئ

احمل مجموعة أدوات أساسية منها، كابل شحن، وطفاية، وكشاف، وأدوات إصلاح للإطارات، وسائل إضافي للسيارة.

معلومات الاتصال

احتفظ بأرقام خدمات الإنقاذ في المنطقة التي تسافر إليها.

الوقود

استخدم محطات وقود موثوقة لضمان جودة الوقود.

التعامل مع الحرارة

تجنب القيادة في أوقات الذروة خلال الصيف قدر الإمكان، ولا تصب ماءً بارد على محرك ساخن جداً. 

