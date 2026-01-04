منها ريو وبيجو .. سيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هوندا سيفيك، وبروتون جين-2، وبيجو 206، ونيسان صني، وكيا ريو .

كيا ريو موديل 2005

تستمد سيارة كيا ريو موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا ريو موديل 2005

سعر سيارة كيا ريو موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2008

تنقل قوة سيارة نيسان صني موديل 2008 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 213 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2008

يبلغ سعر سيارة نيسان صني موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 206 موديل 2000

تمكنت سيارة بيجو 206 موديل 2000 من قطع مسافة 111 ألف/كم، وبها محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 206 موديل 2000

يصل سعر سيارة بيجو 206 موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بروتون جين-2 موديل 2008

تباع سيارة بروتون جين-2 موديل 2008 باللون البرتقالي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 152 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بروتون جين-2 موديل 2008

تأتى سيارة بروتون جين-2 موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيفيك موديل 1993

تحصل سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وقطعت مسافة 271 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هوندا سيفيك موديل 1993

تتوافر سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .