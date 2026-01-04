قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي على موعد مع 7 أرقام قياسية جديدة في 2026
3 أدعية لا تفارق لسانك فى النصف من رجب.. رددها حتى يطمئن قلبك
الكاميرون تصطدم بعقدة جنوب أفريقيا في مواجهة نارية بدور الـ16 بأمم أفريقيا
خارجية الاحتلال الإسرائيلي تشيد بالعملية الأمريكية في فنزويلا
مشرفانا ورافعة راسنا.. محمد ممدوح يحتفي بعيد ميلاد شقيقته
وزير الحرب الأمريكي: لن نتردد في توظيف قدراتنا العسكرية «الفتاكة» في أي بقعة من العالم
الأنجولي آيلتسين كامويش بالأرقام.. هل يكون حل الأهلي الهجومي القادم؟
أسعار صرف العملات اليوم في السوق المصري.. فيديو
لطلب الخير في الدنيا والآخرة.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. سوزوكي سياز سيدان سعرها 600 ألف جنيه

سوزوكي سياز موديل 2022
سوزوكي سياز موديل 2022
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوزوكي سياز موديل 2022 

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي سياز موديل 2022، وتنتمي سياز لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سوزوكي سياز موديل 2022 الخارجية

سوزوكي سياز موديل 2022 

تمتلك سيارة سوزوكي سياز موديل 2022 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك سوزوكي سياز موديل 2022

سوزوكي سياز موديل 2022 

تحصل سيارة سوزوكي سياز موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 600 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سوزوكي سياز موديل 2022 الداخلية

سوزوكي سياز موديل 2022 

زودت سيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها درج امامي للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سوزوكي سياز موديل 2022

تباع سيارة سوزوكي سياز موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوزوكي سياز موديل 2022 

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة سوزوكي سياز موديل 2022 سياز موديل 2022 مواصفات سوزوكي سياز محرك سوزوكي سياز سعر سوزوكي سياز موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

محمد صلاح

بالتردد.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

السوق العقاري يعيد ترتيب أوراقه 2025..البستاني:إتمام صفقات كبرى..ويجب الاستفادة من تطور القطاع السياحي

استثمارات

غدا.. الحكومة تبدأ خطوات جذب استثمارات بـ2.271 مليار دولار

سيارات الجمارك

الخميس.. مزاد علني لبيع 132 سيارات من مصادرات الجمارك.. تفاصيل التقديم

بالصور

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

مش فساد ولا خطر.. علامة تؤكد أن البيض طازج

صفار البيض
صفار البيض
صفار البيض

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات

خاف تخلعه لهذا السبب.. صور لـ محمد سامي تضعه فى مأزق مع مي عمر

خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد