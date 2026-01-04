بسقف مكشوف.. بنتلي كونتيننتال GTC تظهر بتعديلات مميزة

كشفت بنتلي البريطانية عن نسخة خاصة تحمل بصمة قسم مولينر الشهير، حيث اعتمد إلى طراز كونتيننتال GTC المكشوف، لتقدم إصدارًا يحمل اللقب Azure Mulliner، في خطوة تعكس توجه العلامة نحو إعادة تعريف الفخامة العصرية، ويأتي هذا الطرح ليجمع بين الطابع الكلاسيكي المعروف لبنتلي والابتكار التقني الحديث، مع التركيز على الكثير من التفاصيل الدقيقة.

تصميم بنتلي كونتيننتال GTC

يحمل الإصدار الجديد ملامح تصميمية خاصة تمنحه حضورًا لافتًا على الطريق، حيث زُوّدت الواجهة الأمامية لسيارة بنتلي بلمسات كرومية أنيقة على فتحات التهوية السفلية، كما حصلت السيارة على طلاء حصري بلون يحمل اسم رمل الصحراء، وهو لون صُمم خصيصًا لهذا الإصدار ليعكس طابع الهدوء والرقي.

بنتلي كونتيننتال GTC

ويبرز شبك Azure المميز بشرائحه العمودية ذات الفتحات الطولية كعنصر أساسي في الواجهة، إلى جانب عجلات رياضية متعددة الأضلاع بتصميم مستوحى من شكل المروحة، تضيف لمسة فنية تعكس شخصية الإصدار الخاص، يحافظ طراز Azure Mulliner على هوية كونتيننتال GTC كسيدان فاخرة بسقف مكشوف، ما يمنح السائق والركاب تجربة قيادة مفتوحة تجمع بين الأداء العالي والإحساس بالتحرر.

بنتلي كونتيننتال GTC

أداء ومحرك بنتلي كونتيننتال GTC

تعتمد السيارة على نظام هجين متطور يجمع بين محرك V8 بسعة 4.0 لترات مزود بشاحن توربيني، ومحرك كهربائي يعملان بتناغم لتقديم قوة إجمالية تصل إلى 671 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 686 نيوتن متر.

ويمنح هذا النظام السيارة تسارعًا قويًا واستجابة سلسة، مع ميزة إضافية تتمثل في إمكانية القيادة لمسافة تقارب 50 ميلًا اعتمادًا على الطاقة الكهربائية فقط، ما يعكس توجه بنتلي نحو الجمع بين الأداء العالي والكفاءة البيئية.

مقصورة بنتلي كونتيننتال GTC

تعكس المقصورة الداخلية لإصدار Azure Mulliner فلسفة بنتلي في الاهتمام بأدق التفاصيل، حيث زُوّدت السيارة بمقاعد مكسوة بجلود فاخرة مع لمسات قماشية أنيقة تضيف بعدًا بصريًا مميزًا.

بنتلي كونتيننتال GTC

وتجمع المقاعد بين الطابع الرياضي والعصري، مع تصميم مثقّب بدقة، وتدعم وظائف التدليك، والتدفئة، والتبريد، إضافة إلى التحكم الكهربائي الكامل في أوضاع الجلوس.

ويحضر شعار Azure كعنصر زخرفي يؤكد هوية الإصدار، إلى جانب تطعيمات خشبية مختارة بعناية تعزز الإحساس بالفخامة الهادئة.

بنتلي كونتيننتال GTC

ولم تغفل بنتلي عن تزويد هذا الإصدار بحزمة متكاملة من التقنيات القياسية، تشمل شاشة مركزية تعمل باللمس، ونظام تحكم متطور، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب مجموعة من أنظمة الراحة والدعم التي تجعل تجربة القيادة أكثر سلاسة.

إصدار خاص يعكس فلسفة مولينر

يمثل إصدار بنتلي كونتيننتال GTC Azure Mulliner خلاصة خبرة قسم مولينر في تقديم سيارات مصممة بعناية فائقة، حيث لا يقتصر الأمر على الشكل أو الأداء، بل يمتد ليشمل تجربة متكاملة تعكس هوية بنتلي في أدق تفاصيلها، وتمنح هذا الطراز مكانة خاصة بين السيارات الفاخرة المكشوفة.