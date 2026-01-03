الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة

كشفت إكس بينج عن سيارتها الجديدة صاحبة اللقب G7 Super Extended Range، والتي تأتي ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحها بعدد من التجهيزات المميزة، أبرزها مدى السير، إلى جانب التقنيات الأخرى.

نظام 800 فولت يعزز سرعة الشحن والكفاءة

اعتمدت إكس بينج في سيارتها الهجينة على بنية كهربائية متطورة تعمل بنظام 800 فولت؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين سرعات الشحن، وتقليل زمن التوقف.

G7 Super Extended Range إكس بينج

يتيح هذا النظام للسيارة تحقيق معدلات شحن عالية، حيث يمكن إعادة شحن بطارية فوسفات الحديد الليثيوم بنسبة تصل إلى 80 بالمئة خلال نحو 12 دقيقة فقط.

محرك بنزين داعم لخيار المدى الطويل

يعمل محرك البنزين التوربيني في G7 Super Extended Range كمولد للطاقة، وليس كمصدر مباشر للدفع، وهو ما يعزز كفاءة النظام الهجين.

ويعتمد هذا المحرك على خزان وقود بسعة 60 لترا، يتيح للسيارة الاستمرار في العمل لمسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر للتزود بالوقود أو الشحن، ومدى سير يصل إلى 1.704 كلم وفقا لمعيار CLTC الصيني.

G7 Super Extended Range إكس بينج

بطارية LFP تجمع بين الاعتمادية وطول العمر

اختيار بطارية فوسفات الحديد الليثيوم؛ يعكس حرص إكس بينج على تحقيق توازن بين الأمان وطول العمر التشغيلي، وهذا النوع من البطاريات يتميز بثباته الحراري وقدرته على العمل بكفاءة في ظروف تشغيل مختلفة، إلى جانب اعتماديته على المدى الطويل مقارنة بأنواع أخرى.

G7 Super Extended Range إكس بينج

وزودت إكس بينج طراز G7 Super Extended Range الجديد ببطارية تبلغ سعتها 56 كيلووات في الساعة، ما يمنح السيارة قدرة أكبر على قطع مسافات أطول بالاعتماد على الطاقة الكهربائية، وتم تصميم هذه المنظومة لتعمل بالتكامل مع محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر.

تصميم السيارة إكس بينج G7 Super Extended Range

ترتكز إكس بينج G7 Super Extended Range على جنوط رياضية مع تصميم مقابض مخفية للأبواب، ومقدمة حادة الشكل ذات مصابيح نحيفة بمظهر شريطي وبتقنية LED، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية وسقف بانوراما، مع أقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات، وزجاج خلفي مائل يعزز من الطابع الرياضي.