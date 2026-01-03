قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صقيع وضباب .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم السبت
رامي صبري يروج لحفله في حديقة الفسطاط.. طاقة وفرحة ومزيكا
مايك بومبيو: استقدام النظام الإيراني للمرتزقة أمله الأخير لمواجهة الاحتجاجات
أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة

G7 Super Extended Range إكس بينج
G7 Super Extended Range إكس بينج
صبري طلبه

كشفت إكس بينج عن سيارتها الجديدة صاحبة اللقب G7 Super Extended Range، والتي تأتي ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحها بعدد من التجهيزات المميزة، أبرزها مدى السير، إلى جانب التقنيات الأخرى.

نظام 800 فولت يعزز سرعة الشحن والكفاءة

اعتمدت إكس بينج في سيارتها الهجينة على بنية كهربائية متطورة تعمل بنظام 800 فولت؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين سرعات الشحن، وتقليل زمن التوقف. 

 G7 Super Extended Range إكس بينج

يتيح هذا النظام للسيارة تحقيق معدلات شحن عالية، حيث يمكن إعادة شحن بطارية فوسفات الحديد الليثيوم بنسبة تصل إلى 80 بالمئة خلال نحو 12 دقيقة فقط.

محرك بنزين داعم لخيار المدى الطويل

يعمل محرك البنزين التوربيني في G7 Super Extended Range كمولد للطاقة، وليس كمصدر مباشر للدفع، وهو ما يعزز كفاءة النظام الهجين.

ويعتمد هذا المحرك على خزان وقود بسعة 60 لترا، يتيح للسيارة الاستمرار في العمل لمسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر للتزود بالوقود أو الشحن، ومدى سير يصل إلى 1.704 كلم وفقا لمعيار CLTC الصيني.

 G7 Super Extended Range إكس بينج

بطارية LFP تجمع بين الاعتمادية وطول العمر

اختيار بطارية فوسفات الحديد الليثيوم؛ يعكس حرص إكس بينج على تحقيق توازن بين الأمان وطول العمر التشغيلي، وهذا النوع من البطاريات يتميز بثباته الحراري وقدرته على العمل بكفاءة في ظروف تشغيل مختلفة، إلى جانب اعتماديته على المدى الطويل مقارنة بأنواع أخرى.

 G7 Super Extended Range إكس بينج

وزودت إكس بينج طراز G7 Super Extended Range الجديد ببطارية تبلغ سعتها 56 كيلووات في الساعة، ما يمنح السيارة قدرة أكبر على قطع مسافات أطول بالاعتماد على الطاقة الكهربائية، وتم تصميم هذه المنظومة لتعمل بالتكامل مع محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر.

تصميم السيارة إكس بينج G7 Super Extended Range

ترتكز إكس بينج G7 Super Extended Range على جنوط رياضية مع تصميم مقابض مخفية للأبواب، ومقدمة حادة الشكل ذات مصابيح نحيفة بمظهر شريطي وبتقنية LED، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية وسقف بانوراما، مع أقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات، وزجاج خلفي مائل يعزز من الطابع الرياضي.

إكس بينج G7 Super Extended Range إكس بينج G7 Super Extended Range سيارة إكس بينج G7 Super Extended Range السيارة G7 Super Extended Range

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

الحرارة

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ترشيحاتنا

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

عملية جراحية

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

مياة الشرب بالشرقية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

بالصور

أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد