أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026.. بالأسعار

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من أرخص السيارات التي تحمل موديلات 2026، وذلك عن الفئة الاقتصادية، والتي تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار، والتصميمات، ومنها فئة السيدان الشهيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أرخص 5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.

هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB من 729.900 جنيه.

رينو تاليانت

تتراوح أسعار السيارة رينو تاليانت بين 674,900 و 724,900 جنيه، و تعتمد فنيًا على محرك قياسي سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

نيسان صني

تبدأ أسعار الفئة الأولى للسيارة نيسان صني من 645,000 جنيه وصولًا إلى 795,000 جنيه، وتقدم السيارة بناقل سرعات 4 غيار اوتوماتيك أو مانيوال 5 غيار، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر.

شيري أريزو 5

تقدم السيارة شيري أريزو 5 بسعر يتراوح بين 665,000 و 740,000 جنيه، بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة مانيوال للفئة الأولى، أو أوتوماتيكي طرازCVT للفئات عالية التجهيز، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيفروليه أوبترا

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة شيفروليه أوبترا من 699,900 إلى 724,900 جنيه.