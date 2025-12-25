بسعر اقتصادي.. مواصفات هيونداي i10 في السوق السعودي

تقدم هيونداي i10 موديل 2025 السوق السعودي باعتبارها واحدة من أقل السيارات سعرًا ضمن فئة الهاتشباك المدمجة، حيث تعتمد السيارة على مفهوم البساطة والأداء العملي، على الرغم من ذلك تضم باقة كبير من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، وعناصر الحماية والأمان.

أداء ومحرك هيونداي i10 2025

تعتمد هيونداي i10 2025 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يستطيع أن يولد قوة إجمالية تبلغ 83 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 114 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، كما تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي i10 2025

أبعاد وتصميم هيونداي i10 2025

تأتي هيونداي i10 بأبعاد مدمجة ضمن فئة الهاتشباك المدمجة، حيث يبلغ طولها نحو 3.99 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2,450 مم، مع توفير أربعة أبواب ومساحة تخزين خلفية مناسبة لفئة السيارة، ويظهر التصميم بلمسات حادة في المصابيح الأمامية، مع وجود مصابيح ضباب تعزز الرؤية، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات باللون الأسود، كما تحصل السيارة على جنوط بتصميم هندسي بسيط، ومرايا جانبية كهربائية مدمجة بإشارات انعطاف لزيادة مستوى السلامة.

هيونداي i10 2025

مقصورة وتجهيزات هيونداي i10 2025

تعتمد هيونداي i10 2025 على تجهيزات عملية تتضمن شاشة ترفيه بقياس 8 بوصات توفر التحكم في الوسائط والاتصال، النظام الصوتي يأتي مزودًا بعدد يصل إلى 6 سماعات، كما تم تزويد السيارة بمكيف هواء وحساسات ركن خلفية.

هيونداي i10 2025

تتوفر السيارة بعدد من مستويات السلامة منها وسائد هوائية أمامية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، إلى جانب نظام التحكم في الجر، ومساعد صعود المرتفعات، بالإضافة إلى كاميرا خلفية.

أسعار هيونداي i10 2025 في السعودية

تُطرح هيونداي i10 موديل 2025 في السوق السعودي عبر فئة Grand i10 Fleet بسعر يبدأ من 52,254 ريال، بينما يبلغ سعر فئة Grand i10 Smart نحو 53,404 ريال سعودي.