تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل .. تويوتا كورولا أم نيسان سنترا 2026؟.. مواصفات وأسعار

تويوتا كورولا ام نيسان سنترا 2026
تويوتا كورولا ام نيسان سنترا 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: تويوتا كورولا و نيسان سنترا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ تويوتا كورولا موديل 2026

تويوتا كورولا موديل 2026

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك تويوتا كورولا موديل 2026

تويوتا كورولا موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا كورولا موديل 2026

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان سنترا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة نيسان سنترا موديل 2026 يصل إلي 52 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وقوة 118 حصان، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .

