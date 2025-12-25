منها جوليا وX1 .. سيارات جديدة 2025 في السوق المحلي

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: الفاروميو جوليا، وسكودا كودياك، ومينى كوبر ، وبي ام دبليو X1 ، واودي Q3 .

اودي Q3 موديل 2025

تستمد سيارة اودي Q3 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 670 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 295 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 800 ألف جنيه .

بي ام دبليو X1 موديل 2025

تحصل سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 208 كم/ساعة، وبها قوة 140 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 350 ألف جنيه .

مينى كوبر 2025 S موديل 2025

عزم دوران سيارة مينى كوبر 2025 S موديل 2025 يصل إلي 300 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.1 ثانية، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 204 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة مينى كوبر 2025 S موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كوبر 2025 S موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مينى كوبر 2025 S موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة مينى كوبر 2025 S موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة مينى كوبر 2025 S موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 980 ألف جنيه .

سكودا كودياك موديل 2025

قوة سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 9.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 200 ألف جنيه .

الفاروميو جوليا موديل 2025

تتسارع سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وقوة 200 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 149 ألف جنيه .