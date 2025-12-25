تختار ايه؟.. نيسان صني أم شيفروليه أوبترا 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: نيسان صني و شيفروليه أوبترا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ شيفروليه أوبترا موديل 2026

شيفروليه أوبترا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة.

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2026

شيفروليه أوبترا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2026

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ نيسان صنى موديل 2026

نيسان صنى موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان صنى موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك نيسان صنى موديل 2026

نيسان صنى موديل 2026

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية .

سعر نيسان صنى موديل 2026

نيسان صنى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 795 ألف جنيه .

