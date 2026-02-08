القدس: تصعيد في اعتداءات الاحتلال والمستعمرين على بلدات وأحياء المحافظة

ذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين واصلوا، اليوم الأحد، اعتداءاتهم المتصاعدة على بلدات وأحياء المحافظة، من خلال الاقتحامات المتكررة، والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على المقدسيين وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأوضحت المحافظة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن قوات الاحتلال نفذت اقتحامات لعدد من البلدات والأحياء، تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت، وملاحقة المواطنين، ما أدى إلى حالة من التوتر والخوف، خاصة في صفوف الأطفال والنساء.

وأضافت أن اعتداءات المستعمرين تواصلت بحماية قوات الاحتلال، وشملت الاعتداء على الممتلكات والأراضي، في سياق تصعيد خطير يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها.

وأكدت محافظة القدس، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال والمستعمرين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.