قرار جديد من الزمالك بشأن مباراة سموحة وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي
بشرى| الزراعة تطرح اللحوم والياميش بتخفيضات 25%.. خريطة المنافذ
بيراميدز يضيف الثاني في شباك ريفرز يونايتد بـ دوري أبطال إفريقيا
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
رياضة

أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز

بلاتي توريه
بلاتي توريه
محمد بدران   -  
يارا أمين

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، الأحد، التعاقد بشكل رسمي مع لاعب فريق بيراميدز، لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية.

ونشر نادي أهلي طرابلس، بيانًا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رحّب خلاله باللاعب البوركيني، مؤكدًا إتمام الصفقة قادمًا من صفوف بطل القارة؛ ليبدأ تجربة جديدة بقميص بطل الدوري الليبي.

وجاء انضمام بلاتي توريه إلى أهلي طرابلس؛ بناءً على رغبة حسام البدري المدير الفني المصري للفريق، الذي طالب بالتعاقد مع اللاعب؛ لما يمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين القاري والدولي.

ويمتلك بلاتي توريه سجلًا حافلًا بالبطولات، حيث توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، إلى جانب بطولة إنتركونتيننتال.

نادي أهلي طرابلس الليبي بيراميدز أهلي طرابلس فيس بوك حسام البدري بلاتي توريه

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

الزمالك

الزمالك يوفر ‏حافلات خاصة لنقل الجماهير لمواجهتي الفريق بستاد هيئة قناة السويس

دونجا

مدرب دونجا.. النجمة السعودي يعلن رحيل مديره الفني البرتغالي سيلفا

أهلي جدة

مدرب أهلي جدة: سنطبق سياسية التدوير أمام الوحدة بأبطال آسيا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

