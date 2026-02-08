أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، الأحد، التعاقد بشكل رسمي مع لاعب فريق بيراميدز، لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية.

ونشر نادي أهلي طرابلس، بيانًا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رحّب خلاله باللاعب البوركيني، مؤكدًا إتمام الصفقة قادمًا من صفوف بطل القارة؛ ليبدأ تجربة جديدة بقميص بطل الدوري الليبي.

وجاء انضمام بلاتي توريه إلى أهلي طرابلس؛ بناءً على رغبة حسام البدري المدير الفني المصري للفريق، الذي طالب بالتعاقد مع اللاعب؛ لما يمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين القاري والدولي.

ويمتلك بلاتي توريه سجلًا حافلًا بالبطولات، حيث توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، إلى جانب بطولة إنتركونتيننتال.