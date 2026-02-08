حجم الطلب تجاوز المعروض.. رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب نقص الجنيهات والسبائك الذهبية

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على الجنيهات والسبائك الذهبية، مشيرا إلى أن حجم الطلب تجاوز المعروض المتاح، وهو ما يفوق الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في القطاع ويشكل ضغطًا واضحًا عليها.

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن تسعير الذهب يعتمد في الأساس على السعر المعلن وقت تنفيذ عملية الشراء، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات من بعض العملاء للاتفاق مسبقًا على سعر معين بهدف تثبيته، ثم استلام المشغولات أو السبائك لاحقًا دون تحمل أي زيادات تطرأ على الأسعار.

وأشار ميلاد إلى أن أسعار الذهب على المدى الطويل قد تصل إلى مستويات مستقرة تشكل سعرًا مرجعيًا، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب يظل خيارًا آمنًا وملاذًا موثوقًا للحفاظ على القيمة على المدى البعيد.