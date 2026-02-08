قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
توك شو

حجم الطلب تجاوز المعروض.. رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب نقص الجنيهات والسبائك الذهبية

محمود محسن

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على الجنيهات والسبائك الذهبية، مشيرا إلى أن حجم الطلب تجاوز المعروض المتاح، وهو ما يفوق الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في القطاع ويشكل ضغطًا واضحًا عليها.

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن تسعير الذهب يعتمد في الأساس على السعر المعلن وقت تنفيذ عملية الشراء، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات من بعض العملاء للاتفاق مسبقًا على سعر معين بهدف تثبيته، ثم استلام المشغولات أو السبائك لاحقًا دون تحمل أي زيادات تطرأ على الأسعار.

وأشار ميلاد إلى أن أسعار الذهب على المدى الطويل قد تصل إلى مستويات مستقرة تشكل سعرًا مرجعيًا، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب يظل خيارًا آمنًا وملاذًا موثوقًا للحفاظ على القيمة على المدى البعيد.

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

