بدون مصنعية.. سعر الذهب في الإمارات اليوم

سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في الإمارات
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 8 فبراير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد دون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت 598.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت 554 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت إلى 531.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت  455.25  دراهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت  352.25 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 302 درهم إماراتي.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت 18607.75 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 4250 درهما إماراتيا.
سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4959.09 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

