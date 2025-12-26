أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 عند 482.25 درهم

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ثبات السعر العالمي للأونصة واستقرار سوق الصرف.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق الإماراتية، نحو 482.25 درهم، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 3858.00 درهم، وذلك دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 543.25 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 503.00 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 482.25 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 413.50 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 319.75 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 274.25 درهم.

سعر الأونصة بلغ 16897.00 درهم.

سعر الجنيه الذهب سجل 3858.00 درهم.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4511.18 دولار.

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة بالإمارات

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، سعر 543.25 درهم للجرام، ويُعد الخيار الأساسي للادخار والاستثمار، خاصة في ظل توجه المستثمرين للاحتفاظ بالذهب الخام.

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر الجرام 503.00 درهم، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية الثقيلة، لا سيما في الأسواق الخليجية.

وسجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، نحو 482.25 درهم للجرام، ليحافظ على استقراره مدفوعًا بتوازن العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 413.50 درهم للجرام، ويُعد الخيار الأكثر شيوعًا في المشغولات الحديثة ذات التصميمات العصرية.

فيما سجل الذهب عيار 14 سعر 319.75 درهم للجرام، ويُستخدم في نطاق محدود، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 274.25 درهم للجرام.

وعلى مستوى الجنيه الذهب، سجل سعره 3858.00 درهم، في حين بلغت قيمة الأونصة محليًا 16897.00 درهم، متأثرة بالسعر العالمي للأونصة الذي سجل 4511.18 دولار، ما يعكس استمرار ارتباط سوق الذهب في الإمارات بالتحركات العالمية.