قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
كامل الوزير إلى جيبوتي لفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والنقل ودعم توسع الشركات المصرية
الخارجية والاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 عند 482.25 درهم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ثبات السعر العالمي للأونصة واستقرار سوق الصرف.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق الإماراتية، نحو 482.25 درهم، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 3858.00 درهم، وذلك دون احتساب المصنعية.

 

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 543.25 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 503.00 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 482.25 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 413.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 319.75 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 274.25 درهم.

سعر الأونصة بلغ 16897.00 درهم.

سعر الجنيه الذهب سجل 3858.00 درهم.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4511.18 دولار.

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة بالإمارات

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، سعر 543.25 درهم للجرام، ويُعد الخيار الأساسي للادخار والاستثمار، خاصة في ظل توجه المستثمرين للاحتفاظ بالذهب الخام.

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر الجرام 503.00 درهم، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية الثقيلة، لا سيما في الأسواق الخليجية.

وسجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، نحو 482.25 درهم للجرام، ليحافظ على استقراره مدفوعًا بتوازن العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 413.50 درهم للجرام، ويُعد الخيار الأكثر شيوعًا في المشغولات الحديثة ذات التصميمات العصرية.

فيما سجل الذهب عيار 14 سعر 319.75 درهم للجرام، ويُستخدم في نطاق محدود، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 274.25 درهم للجرام.

وعلى مستوى الجنيه الذهب، سجل سعره 3858.00 درهم، في حين بلغت قيمة الأونصة محليًا 16897.00 درهم، متأثرة بالسعر العالمي للأونصة الذي سجل 4511.18 دولار، ما يعكس استمرار ارتباط سوق الذهب في الإمارات بالتحركات العالمية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم أسعار الذهب في الإمارات أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار أعيرة الذهب اليوم في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

المونوريل

من 10 الى 20 جنيها.. موعد تشغيل وأسعار تذاكر المونوريل

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

رئيس لجنة ريادة الأعمال: سياسة خفض الفائدة تدعم الصناعة والاستثمار المحلي

صورة ارشيفية

غرفة بورسعيد: خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويخفض الأسعار خلال شهرين

صورة ارشيفية

المنوفي: تراجع تدريجي مرتقب في أسعار السلع الغذائية بداية من 2026.. الشعبة توضح السبب

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

فيديو

البنك المركزي

مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد