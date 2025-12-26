قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.. تفاصيل
مواعيد انطلاق مباريات الجولة الثانية في أمم إفريقيا 2025
سعر الدولار اليوم 26-12-2025
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟.. علي جمعة يجيب
الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026
القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقـ.تل عناصر من داعش في غارة بنيجيريا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة
دعاء الجمعة الأولى من رجب.. احرص عليه حتى غروب شمس اليوم
سعر الذهب اليوم 26-12-2025
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق
هل تخطط لرحلة طويلة؟.. راجع تطعيماتك في الوقت المناسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 26-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد أسعار الأعيرة الذهبية ثباتًا في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025 دون أي تغيير.

هدوء المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من الهدوء بعدما حسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على المعاملات المصرفية.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تحركات الذهب

و في نهاية تعاملات أمس على ارتفاع قيمته 185 جنيه على الأقل في الجرام الواحد ليكسر بذلك حالة الركود التي تعرض لها في الأسابيع السابقة.

صعود قبل نهاية 2025

وسجلت أسعار الذهب في مصر صعودًأ غير مسبوقًا بأول تعاملات مساء أمس  وبالتوازي مع اقتراب نهاية العام الجاري.

الذهب يرتفع

مع اقتراب مواعيد الإحتفال بأعياد الكريسماس وانتهاء السنة الميلادية الحالية، يستمر تصاعد المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المختلفة.

اسعار الذهب اليوم

صعود جديد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا بمقدار 185 جنيه مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

تذبذب أسبوعي

وعلى مدار الأسابيع القلائل الماضية فقد سعر المعدن الأصفر ما يقارب من 640 جنيه على الأقل من قيمته في تداولات الصاغة.

وبلغ آخر هبوط سجله الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي مقدار تراوح بين 35 و 50 جنيه في المتوسط

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط الذهب نحو  5935 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

 وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا نحو 6782 جنيه للبيع و 6822 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  5935 جنيه للبيع و 5970 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا نحو  5087 جنيه للبيع و 5117 جنيه للشراء 

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3956 جنيه للبيع و 3980 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4479 دولار للبيع و 4480 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو  47.48 ألف جنيه للبيع و 47.76 ألف جنيه للشراء.

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب قليلًا 2025، لتلتقط أنفاسها بعد أن تجاوزت حاجز 4,500 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بينما قلصت الفضة والبلاتين بعض مكاسبهما عقب موجة صعود قياسية. 

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,479.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,525.18 دولار في وقت سابق. 

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في أميركا لشهر فبراير بنسبة 0.1% عند 4,502.8 دولار. 

الذهب

وقال المحلل الكبير في كيتكو ميتالز جيم وايكوف إن سوق الذهب يشهد بعض عمليات جني الأرباح وتماسكًا فنيًا بعد المستويات القياسية، مضيفًا أن الذهب عادة ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة ويزدهر في فترات عدم اليقين. 

يضيف ايكوف: "الهدف الصعودي التالي لسوق الذهب هو 4,600 دولار للأونصة وللفضة 75 دولارًا للأونصة بنهاية العام، والمؤشرات الفنية لا تزال إيجابية". 

على الصعيد السياسي، قال الرئيس في اميركا دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد من رئيس  الفدرالي القادم أن يخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق تؤدي بشكل جيد. البنك المركزي في اميركا خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، والمتعاملون يتوقعون خفضين إضافيين العام المقبل.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيال 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

البنك المركزي

تحليل.. ماذا يعني خفض الفائدة 1% في البنوك؟

دار الإفتاء

هل يجوز رش الملح في المنزل اتقاء للحسد والمرض؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| استعدادات مكثفة للعام الميلادي الجديد.. حملة لإزالة التعديات.. وتوفير مركز تكنولوجي متنقل

اوقاف بني سويف

أوقاف بني سويف: المديرية تولي عناية خاصة بكتاتيب تحفيظ القرآن

مشاركة محافظ الاسكندرية في احتفالات عيد الميلاد

تفاصيل مشاركة محافظ الإسكندرية في احتفالات عيد الميلاد المجيد

بالصور

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد