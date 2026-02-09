مجلس الأعمال المصري الهندي: 28% نموا بالصادرات و5 مليارات دولار استثمارات مشتركة

عقد مجلس الأعمال المصري الهندي اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري، بحضور السفير الهندي بالقاهرة سوريش رادي، والملحق التجاري الهندي راف برافين، وعدد من قيادات القطاع الصناعي والمصدرين، لمناقشة آفاق التعاون التجاري والصناعي بين مصر والهند، مع التركيز على قطاعات البلاستيك والكيماويات والآلات المرتبطة بها.

وأكد أبو المكارم أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى الهند شهدت نمواً بنسبة 28% خلال عام 2025 لتصل إلى 706 ملايين دولار، مع ارتفاع صادرات الكيماويات والأسمدة بنسبة 176%، وقطاع الطباعة والتغليف بنسبة 350%، بينما حققت الصناعات الهندسية والإلكترونية 112%، وقطاع البلاستيك والمطاط 6%.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع حقيقية وتوطين للتصنيع المشترك بدلاً من الاكتفاء بالتبادل التجاري.

من جانبه، أشاد السفير الهندي بالقاهرة بالأداء المصري، مشيراً إلى أن الاقتصاد الهندي يفوق نظيره المصري بعشرة أضعاف، ومع ذلك استطاع المنتج المصري اختراق السوق الهندي بشكل ملموس.

وأكد دعم بلاده الكامل للمصدرين المصريين وتسهيلات خاصة للبعثات التجارية، ومقترح تنظيم بعثة تجارية متخصصة في قطاع البلاستيك خلال مارس 2026، لتعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار.

كما استعرض الملحق التجاري الهندي راف برافين مكانة الهند في صناعة البلاستيك، مع وجود أكثر من 30 ألف وحدة تصنيع، وفرص استثمارية كبيرة للتعاون مع مصر، لافتاً إلى التميز التنافسي للهند من حيث الأسعار وسلاسل التوريد.

فيما أكد المدير التنفيذي لشركة "تي سي آي سنمار" التزام الشركة بتطوير التصنيع المحلي في مصر، ودعم الأمن المائي الوطني وتوفير الكلور لتنقية 50% من مياه الشرب، إضافة إلى المساهمة في إعادة إعمار غزة وليبيا عبر توفير المواد الأساسية.

واختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على أهمية الانفتاح على الأسواق العالمية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسعر، ودور رجال الأعمال في تحويل هذا الزخم إلى شراكات صناعية واستثمارية فعلية، لتصبح العلاقات المصرية–الهندية نموذجاً للتكامل الصناعي والاستدامة الاقتصادية.