قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مجلس الأعمال المصري الهندي: 28% نموا بالصادرات و5 مليارات دولار استثمارات مشتركة

التعاون التجاري والصناعي بين مصر والهند
التعاون التجاري والصناعي بين مصر والهند
ولاء عبد الكريم

عقد مجلس الأعمال المصري الهندي اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري، بحضور السفير الهندي بالقاهرة سوريش رادي، والملحق التجاري الهندي راف برافين، وعدد من قيادات القطاع الصناعي والمصدرين، لمناقشة آفاق التعاون التجاري والصناعي بين مصر والهند، مع التركيز على قطاعات البلاستيك والكيماويات والآلات المرتبطة بها.

وأكد أبو المكارم أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى الهند شهدت نمواً بنسبة 28% خلال عام 2025 لتصل إلى 706 ملايين دولار، مع ارتفاع صادرات الكيماويات والأسمدة بنسبة 176%، وقطاع الطباعة والتغليف بنسبة 350%، بينما حققت الصناعات الهندسية والإلكترونية 112%، وقطاع البلاستيك والمطاط 6%.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع حقيقية وتوطين للتصنيع المشترك بدلاً من الاكتفاء بالتبادل التجاري.

من جانبه، أشاد السفير الهندي بالقاهرة بالأداء المصري، مشيراً إلى أن الاقتصاد الهندي يفوق نظيره المصري بعشرة أضعاف، ومع ذلك استطاع المنتج المصري اختراق السوق الهندي بشكل ملموس.

وأكد دعم بلاده الكامل للمصدرين المصريين وتسهيلات خاصة للبعثات التجارية، ومقترح تنظيم بعثة تجارية متخصصة في قطاع البلاستيك خلال مارس 2026، لتعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار.

كما استعرض الملحق التجاري الهندي راف برافين مكانة الهند في صناعة البلاستيك، مع وجود أكثر من 30 ألف وحدة تصنيع، وفرص استثمارية كبيرة للتعاون مع مصر، لافتاً إلى التميز التنافسي للهند من حيث الأسعار وسلاسل التوريد.

فيما أكد المدير التنفيذي لشركة "تي سي آي سنمار" التزام الشركة بتطوير التصنيع المحلي في مصر، ودعم الأمن المائي الوطني وتوفير الكلور لتنقية 50% من مياه الشرب، إضافة إلى المساهمة في إعادة إعمار غزة وليبيا عبر توفير المواد الأساسية.

واختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على أهمية الانفتاح على الأسواق العالمية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسعر، ودور رجال الأعمال في تحويل هذا الزخم إلى شراكات صناعية واستثمارية فعلية، لتصبح العلاقات المصرية–الهندية نموذجاً للتكامل الصناعي والاستدامة الاقتصادية.

مجلس الأعمال المصري الهندي الاقتصاد الهندي القطاع الصناعي الصادرات المصرية مصر والهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

نظافة مقابر بورسعيد

رئيس حى غرب بورسعيد تتابع حملات النظافة اليومية للمقابر القديمة والجديدة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يضغط زر التشغيل ويفتتح محطتي رفع الصرف الصحي بكفر عصام والشيتي بطنطا

صورة ارشيفية

تعرف على جدول منافسات بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف ٢٠٢٦

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد