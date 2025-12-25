قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
عاد للحياة بعد معاناة.. فريق طبي بجامعة أسيوط يستبدل صمامين بالقلب بجراحة دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع الذهب يدفع البنوك والتجار لتكثيف التداولات اللوجستية في 2025

ارتفاع الذهب
ارتفاع الذهب
أ ش أ

كثفت البنوك والتجار، خلال عام 2025، عملياتهم وتداولاتهم اللوجستية في قطاع المعادن الثمينة، في مسعى للاستفادة من الارتفاع التاريخي الذي سجلته أسعار الذهب في الأسواق العالمية.


التداولات اللوجستية تشير إلى الأنشطة المرتبطة بحركة ونقل وتخزين وإدارة المعادن الثمينة ضمن عمليات البيع والشراء، وليس التداول المالي فقط.


ولفتت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إلى أنه في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ولاسيما بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والتكهنات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فقد تعززت أسعار الذهب ليصل إلى 4500 دولار للأوقية، وقفزت أسعار الفضة متجاوزة حاجز الـ70 دولاراً للأوقية.


وتعكس تلك الزيادات مكاسب سنوية بلغت 71 في المائة للذهب و150 في المائة للفضة، ما خلق بيئة تداول مربحة وجاذبة للمؤسسات المالية.


وحققت إيرادات أقسام تداول المعادن الثمينة في 12 بنكاً رائداً صعوداً حاداً بنسبة 50 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار.

 ومن المتوقع أن يقود هذا التوجه عام 2025 ليصبح أكثر الأعوام ربحية بالنسبة لتجارة الذهب منذ عام 2020.


وتشير الصحيفة إلى أنه حتى البنوك التي انسحبت في السابق من تجارة المعادن الثمينة، مثل "سوسيتيه جنرال" و"مورجان ستانلي"، عاودت نشاطها للاستثمار في القطاع مجدداً.


كما يستقطب السوق المزدهر منافسة من كيانات غير مصرفية؛ فشركات مثل مصفاة التكرير "إم كيه إس بامب" السويسرية، ومنصة "ستون إكس" المالية كثفت من عملياتها في تجارة السبائك الذهبية، بما يشير إلى "ديمقراطية السوق"، حسب توصيف رئيس قسم المعادن في المنصة، مايكل سكينر، معتبراً أن السوق سوف يستفيد من ازدياد عدد المشاركين فيه. 


وقد افتتحت الشركة، التي لديها فعلياً تعاملات نشطة في تجارة الذهب، خزينة جديدة لها في بورصة "كومكس" في نيويورك، كما وسعت منشآتها لتكرير الذهب في بريطانيا، التي اشترتها العام الماضي.


تاريخياً، كان ينظر إلى تجارة الخزائن على أنها ذات هوامش ربحية منخفضة، غير أنها باتت اليوم تشهد انتعاشاً ملحوظاً، في ضوء ما أبدته بنوك كبرى مثل، سيتي جروب، من اهتمام كبير بافتتاح خزائن جديدة لها. وأصبح الوصول إلى الخزائن من المصادر المدرة للدخل في المشهد السوقي الحالي، حتى أن بعض البنوك مثل "باركليز"، التي تخلت عن خزائنها في السابق، أخذت تعيد النظر في قرارها الآن.


تخطط شركة "إم كيه إس بامب"، التي استحوذت على خزائن "بنك سكوتيا" في نيويورك، لابتكار أساليب جديدة لتداول "خيارات الذهب"، والتوسع في عملياتها داخل الولايات المتحدة، في مسعى منها لترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال تداول المعادن الثمينة. 


وتسلط "فاينانشيال تايمز" الضوء على مفارقة أنه برغم المزايا التي تتمتع بها الميزانيات الختامية الضخمة لبنوك وول ستريت خلال تلك الطفرة السعرية، فإن الجهات الفاعلة غير المصرفية باتت تمتلك خبرة أفضل في الحصول على السبائك الذهبية، وهي أمر ضروري للامتثال للمعايير التي وضعتها "جمعية سوق لندن للسبائك".


ويرى خبراء المعادن الثمينة أن الاهتمام المتجدد بتداول المعدن الثمين، والربحية في تجارة السبائك يمثلان تحولاً إيجابياً، بما يعد تناقضاً صارخاً مع فترات الإهمال السابقة.

جمعية سوق لندن للسبائك عملياتهم وتداولاتهم اللوجستية قطاع المعادن الثمينة أسعار الذهب في الأسواق العالمية التداولات اللوجستية إدارة المعادن الثمينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

ترشيحاتنا

جيلان علاء

حقكم علينا.. جيلان علاء تدعم محمد صبحي وريهام عبد الغفور بعد الأزمات الأخيرة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تطلب الدعاء من جمهورها في أجواء كريسماس

حسين منصور ورولا عبيد خلال مناقشة الرواية

كامل السبتي: أتمنى أن تكون رواية "ظل الدرفش" شمعة في طريق تحضرنا وإنسانيتنا

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد