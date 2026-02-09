الصندوق العربي للمعونة ينظم دورات تكوينية متعددة المجالات بنواكشوط

افتُتحت بالأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية بنواكشوط، صباح اليوم الإثنين، فعاليات الدورات التكوينية متعددة المجالات التي ينظمها الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط، وذلك لصالح الدبلوماسيين الموريتانيين.

وبهذه المناسبة، ألقى السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، كلمته الافتتاحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ناقلًا خلالها خالص تحيات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى المشاركين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وأعرب السفير لعجوزي عن تقديره للجمهورية الإسلامية الموريتانية على استضافتها لهذا الحدث التكويني الدبلوماسي الهام، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، وعلي رأسها مديرها العام، في إعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية، وبالتعاون المثمر القائم بينها وبين الصندوق.

وأشار إلى أن هذه الدورة تُعد الثالثة من نوعها، وتتميز بتوسيع نطاق موضوعاتها لتشمل، إلى جانب الدبلوماسية التقليدية، مجالي الدبلوماسية البيئية والتعاطي الدبلوماسي مع الإعلام، بما يواكب متطلبات العمل الدبلوماسي المعاصر، مؤكدا أن الدورة تمثل فرصة مهمة للمشاركين لاكتساب الخبرات وتبادل الرؤى وبناء علاقات مهنية تسهم في تعزيز مسيرتهم الدبلوماسية وخدمة بلدهم على الوجه الأمثل.