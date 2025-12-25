أسعار الذهب اليوم 25-12-2025.. عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر ارتفاع جديد بقيمة 5 جنيات على كافة أعيرة الذهب، حيث اقترب سعر جرام الذهب عيار 21 أن يلامس مبلغ ال٦ آلاف جنيهاً في ظل التوقعات بـ ارتفاع أسعار الذهب في2026.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر2025 وفقاً لآخر تحديثات شعبة الذهب ..

أسعار الذهب اليوم 25 ديسمبر 2025

- سعر الذهب عيار 24: 6817 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 21: 5965 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 18: 5112 جنيهًا

سعر عيار 21 بالمصنعية اليوم

ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتى تختلف من تاجر لآخر.



- سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 25 ديسمبر، حوالي 47720 جنيهًا وهو من عيار 21 ويزن 8 جرام .

أسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس

-سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 6811 جنيهًا بدون مصنعية.

- سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 17027جنيه.

- سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 34055جنيه.

- سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 68110 جنيه.

- سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 136220جنيه.

- سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 211822 جنيهًا.

- سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 340550 جنيه.

- سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 681100 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

وعلى الصعيد العالمي، تواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة، مع استمرار الطلب على المعدن كأداة تحوط استثماري وسط تقلبات اقتصادية وتوقعات بتغيّر السياسة النقدية في الأسواق الكبرى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع الذهب يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها التضخم المرتفع في العديد من الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل المستثمرين يتجهون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.

كما أن انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار يزيد من الضغط على الأسعار في السوق المصري، حيث يُلاحظ أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي.

ويُنصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التغيرات اليومية للأسعار، خصوصًا للأعيرة الأكثر تداولًا مثل 21 و24، حيث تُعد هذه الأعيرة المؤشر الأبرز لحركة السوق المحلي.