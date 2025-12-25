قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرصد الأزهر: ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تنته بعد
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 25-12-2025.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
رشا عوني

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس  25 ديسمبر ارتفاع جديد بقيمة 5 جنيات على كافة أعيرة الذهب، حيث اقترب سعر جرام الذهب عيار 21 أن يلامس مبلغ ال٦ آلاف جنيهاً في ظل التوقعات بـ ارتفاع أسعار الذهب في2026.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر2025 وفقاً لآخر تحديثات شعبة الذهب ..

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025
اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم 25 ديسمبر 2025

- سعر الذهب عيار 24: 6817 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 21: 5965 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 18: 5112 جنيهًا

سعر عيار 21 بالمصنعية اليوم

ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتى تختلف من تاجر لآخر.


- سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 25 ديسمبر، حوالي 47720 جنيهًا وهو من عيار 21 ويزن 8 جرام . 

أسعار الذهب الآن في أسواق الصاغة المحلية.. عيار 21 يسجل رقما قياسيا جديدا - الوطن
اسعار الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس

-سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 6811 جنيهًا بدون مصنعية.

- سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 17027جنيه.

- سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 34055جنيه.

- سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 68110 جنيه.

- سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 136220جنيه.

- سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 211822 جنيهًا.

- سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 340550 جنيه.

- سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 681100 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

وعلى الصعيد العالمي، تواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة، مع استمرار الطلب على المعدن كأداة تحوط استثماري وسط تقلبات اقتصادية وتوقعات بتغيّر السياسة النقدية في الأسواق الكبرى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع الذهب يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها التضخم المرتفع في العديد من الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل المستثمرين يتجهون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.
كما أن انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار يزيد من الضغط على الأسعار في السوق المصري، حيث يُلاحظ أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي.
ويُنصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التغيرات اليومية للأسعار، خصوصًا للأعيرة الأكثر تداولًا مثل 21 و24، حيث تُعد هذه الأعيرة المؤشر الأبرز لحركة السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

ترشيحاتنا

وحيد عتيق

وحيد عتيق: توسعات إنتاج المحاليل الطبية تعزز الأمن الصحي وزيادة الصادرات

محمول

15% زيادة في أسعار الهواتف الذكية والركود يضغط على السوق

وزير التموين

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية ببنها لتعزيز جودة الخدمات للمواطنين

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد