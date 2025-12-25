أسعار الذهب في مصر اليوم 25 ديسمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم ارتفاعًا ملحوظًا ، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، ما دفع المستثمرين والمتعاملين إلى متابعة حركة الأسعار المحلية بشكل مكثف.



وأظهرت أحدث التحديثات أن أسعار الذهب في مصر جاءت كالتالي:

• سعر جرام عيار 24 نحو 6742 جنيهًا.

• سعر جرام عيار 21 نحو 5900 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق.

• سعر جرام عيار 18 نحو 5057 جنيهًا.

• سعر جرام عيار 14 نحو 3926 جنيهًا.

• سعر الجنيه الذهب نحو 47200 جنيهًا.

• سعر أوقية الذهب عالميًا حوالي 4438 دولارًا.

وعلى الصعيد العالمي، تواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة، مع استمرار الطلب على المعدن كأداة تحوط استثماري وسط تقلبات اقتصادية وتوقعات بتغيّر السياسة النقدية في الأسواق الكبرى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع الذهب يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها التضخم المرتفع في العديد من الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل المستثمرين يتجهون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.

كما أن انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار يزيد من الضغط على الأسعار في السوق المصري، حيث يُلاحظ أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي.

ويُنصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التغيرات اليومية للأسعار، خصوصًا للأعيرة الأكثر تداولًا مثل 21 و24، حيث تُعد هذه الأعيرة المؤشر الأبرز لحركة السوق المحلي.

وتظل توقعات السوق متفائلة نسبيًا في ظل الطلب المستمر على الذهب كاستثمار طويل الأمد، سواء للأفراد أو الشركات، ما يعكس الدور الاستثماري الاستراتيجي لهذا المعدن في الاقتصاد المصري والعالمي.