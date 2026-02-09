قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يستهدف عنصرا بحزب الله جنوب لبنان

هاجر رزق

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن قواته استهدفت عنصرا بحزب الله بمنطقة يانوح جنوب لبنان.

و على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسؤولون في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أبلغوا نظراءهم في الولايات المتحدة بعزم إسرائيل “التحرك بشكل أحادي” ضد القدرات الصاروخية الإيرانية.

وعرض المسؤولون الإسرائيليون على الجانب الأمريكي عدة خطط تهدف إلى إضعاف البرنامج الصاروخي الإيراني من بينها قصف مواقع تصنيع الصواريخ.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله،: إن تل أبيب أبلغت واشنطن بأنها ستتحرك بشكل منفرد؛ إذا تجاوزت إيران "الخط الأحمر" الذي جرى وضعه فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي يراقب التطورات داخل إيران عن كثب.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل ترى أن هناك "فرصة تاريخية" لضرب البنية التحتية الصاروخية الإيرانية، مشددًا في الوقت نفسه على أن تل أبيب لا تؤيد تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيار الضربات المحدودة ضد إيران.


 

