كوريا الجنوبية.. مصرع جنديين إثر سقوط مروحية عسكرية شمال غرب البلاد

افادت السلطات في كوريا الجنوبية أن جنديين لقيا حتفهما اليوم الاثنين إثر سقوط مروحية عسكرية تابعة للقوات البرية في شمال غرب البلاد، بحسب وكالة الانباء الكورية "يونهاب".

وتحطمت المروحية العسكرية من طراز "إيه إتش-1 إس كوبرا" في حوالي الساعة 11:04 صباحا على بعد حوالي 55 كيلومترا شمال شرق العاصمة سيئول، بعد إقلاعها للتدريب على الطيران في الساعة 9:45 صباحا.

وتم نقل ضابطي الصف، اللذين كانا على متن المروحية، إلى مستشفى وهما في حالة سكتة قلبية، لكنه تم الإعلان عن وفاتهما لاحقا.

وأوقفت القوات البرية جميع رحلات طائرات المروحية من نفس الطراز وشكلت لجنة تحقيق خاصة لتحديد السبب الدقيق للحادث.

وقالت السلطات العسكرية إن الحادث لم يتضمن أي حرائق أو انفجارات، حيث ووقع الحادث أثناء تدريب طيران يهدف إلى تعريف أفراد الطاقم بإجراءات الهبوط الاضطراري.