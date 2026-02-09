قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية.. وهذه عقوبة المتهمين
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة بشأن المفاوضات النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة

البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة بشأن المفاوضات النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة
البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة بشأن المفاوضات النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة
أ ش أ

عقد البرلمان الإيراني، جلسة مغلقة؛ لبحث التطورات الأخيرة بشأن المفاوضات التي عقدت بين (طهران) و(واشنطن).


وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، اليوم الاثنين، إن النواب عقدوا جلسة مغلقة لبحث الوضع الحالي للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.


وأضاف سليمي، حسبما أورت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حضر الجلسة لإطلاع النواب على آخر المستجدات والرد على الأسئلة المتعلقة بعملية التفاوض، كما حضر الجلسة رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي.


وقد استأنفت (طهران) و(واشنطن) المفاوضات النووية في (عمان) الجمعة الماضية، وقال عراقجي، الذي ترأس الوفد الإيراني في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، إن المحادثات كانت بداية جيدة واستمرارها مشروط بمشاورات العواصم.


ومن جهته، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، المحادثات الإيرانية الأمريكية الأخيرة بأنها "خطوة إيجابية" مشددًا على أن (طهران) ترفض الإكراه وتلتزم بالقانون الدولي في برنامجها النووي، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أجرت "محادثات جيدة للغاية" بشأن إيران.

البرلمان الإيراني جلسة مغلقة المفاوضات التي عقدت بين طهران وواشنطن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

تريزيجيه

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

اشرف داري

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

ترشيحاتنا

احتفالية شركة سيمنس

وزير التعليم العالي يشهد احتفالية سيمنس بمرور 125 عاما من التعاون مع مصر

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي رفض مصر أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الصومال

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي رفض مصر أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الصومال

لقاء وزير الري مع النواب

وزير الري لأعضاء مجلس النواب: زراعة الأرز في المساحات المصرح لها فقط

بالصور

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد