البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة بشأن المفاوضات النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة

عقد البرلمان الإيراني، جلسة مغلقة؛ لبحث التطورات الأخيرة بشأن المفاوضات التي عقدت بين (طهران) و(واشنطن).



وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، اليوم الاثنين، إن النواب عقدوا جلسة مغلقة لبحث الوضع الحالي للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.



وأضاف سليمي، حسبما أورت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حضر الجلسة لإطلاع النواب على آخر المستجدات والرد على الأسئلة المتعلقة بعملية التفاوض، كما حضر الجلسة رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي.



وقد استأنفت (طهران) و(واشنطن) المفاوضات النووية في (عمان) الجمعة الماضية، وقال عراقجي، الذي ترأس الوفد الإيراني في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، إن المحادثات كانت بداية جيدة واستمرارها مشروط بمشاورات العواصم.



ومن جهته، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، المحادثات الإيرانية الأمريكية الأخيرة بأنها "خطوة إيجابية" مشددًا على أن (طهران) ترفض الإكراه وتلتزم بالقانون الدولي في برنامجها النووي، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أجرت "محادثات جيدة للغاية" بشأن إيران.